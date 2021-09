Kompetencie policajtov by sa mohli rozšíriť

Policajti by mohli napríklad uzatvoriť miesta aj pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.

6. sep 2021 o 11:49 TASR

BRATISLAVA. Kompetencie policajtov by sa mohli rozšíriť. Získať by mali napríklad oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 metrov pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb a objektov.

Od dronov po zatýkanie

Zároveň by mali mať právomoc uzatvoriť verejne prístupné miesta aj pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku. Ministerstvo vnútra to navrhuje v novele zákona o Policajnom zbore, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Oprávnenie policajta požadovať vysvetlenie sa dopĺňa aj o vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu,“ navrhuje ďalej rezort. V súčasnosti toto oprávnenie absentuje, preto nie je pri podaní informácie pri odhaľovaní trestného činu upravená možnosť spísania zápisnice ani predvedenia osoby na útvar Policajného zboru.

Upraviť sa majú aj povinnosti pri zaistení osoby, po novom by mal stačiť úradný záznam. Zároveň by mohlo byť možné zaistiť okrem osoby pristihnutej pri páchaní priestupku aj tie, ktoré sa dopúšťajú iného správneho deliktu.

Policajtom by malo tiež pribudnúť oprávnenie vyzvať osoby na podrobenie sa vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak by pod vplyvom týchto látok mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.

Aj železničná doprava

Použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla by polícia mohla aj v prípade, ak je vodič účastníkom dopravnej nehody, no nezotrvá na jej mieste. „Doplnenie uvedeného dôvodu na použitie tohto technického prostriedku bude mať pozitívny vplyv na rýchlosť objasňovania dopravnej nehody povereným policajtom,“ argumentuje rezort.

Posilniť by sa mali aj kompetencie policajtov v obvode železničnej dráhy. Kým v súčasnosti môžu použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu, odvrátenie útoku a služobného psa len pri zaistení bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, po novom sa použitie rozšíri aj na iné druhy dopravy.

Použiť putá alebo spútavací opasok by polícia po novom mohla aj pri osobe, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára prevezená do zdravotníckeho zariadenia a kladie aktívny odpor, napáda iné osoby, ohrozuje svoj život alebo zdravie či poškodzuje majetok. „Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice,“ doplnili predkladatelia.