V Trnkovej kauze vypovedá na súde Čižnár

Bývalému generálnemu prokurátorovi hrozí dlhoročné väzenie.

7. sep 2021 o 9:20 Peter Kováč

BRATISLAVA. V kauze Dobroslava Trnku, ktorý sedem rokov skrýval Gorilu, vypovedá v utorok na súde jeho nástupca na generálnej prokuratúre Jaromír Čižnár.

Ten ešte v roku 2019 vyhlásil na tlačovke, že Trnka v minulosti chodil po prokuratúre a púšťal úryvky akejsi nahrávky. V tom čase vraj Čižnár ešte nevedel, že ide o Gorilu.

"Pán Trnka chodil s notebookom s tým, že má niečo nahraté. Bol tam aj nebohý pán Határ s tým, že má nejaký dar. Ja som to nepočúval, lebo ma to nezaujímalo. Boli to dve vety, z ktorých som nevedel, že to je to Gorila," vyhlásil Čižnár v roku 2019.

Takto mal vraj pustiť Gorilu na úrade vlády aj šéfovi Smeru Robertovi Ficovi. Samotný Fico to pred vyšetrovateľmi prípadu poprel.

Ako to teda bolo, Čižnár nechcel pred pojednávaním povedať. "Vyjadrím sa na súde, idem vypovedať," reagoval na otázky novinárov.

O pár minút neskôr už sudcovi Marekovi Filovi referoval, ako sa udalosti odohhrali. Bolo to podľa neho v roku 2008 alebo 2009, s určitosťou to bolo pred voľbami v roku 2010.

Prišiel za ním Trnka s tým, že by mal záujem o stretnutie s Ficom. O niekoľko dní či týždňov neskôr už Čižnára kontaktoval Fico a ponosoval sa mu, že Trnka atakuje jeho pobočníka Františka Határa a domáha sa stretnutia.

"Povedal som: čo mám s tým ja? Je to vaša vec. To sa opakovalo asi ešte dvakrát a až tak, že mu to (Ficovi) liezolo na nervy," opísal udalosti Čižnár na súde.

Svojmu spolužiakovi z vysokej školy Ficovi napokon poradil, aby sa s Trnkom stretol. Súhlasil, avšak chcel, aby bol pri stretnutí prítomný aj Čižnár. Zrejme aby bol svedkom toho, čo sa udeje. K stretnutiu napokon došlo na úrade vlády o pár dní neskôr vo večerných hodinách.

Trnka vzápätí z USB pustil na notebooku krátky úryvok nahrávky, na ktorej Čižnár spoznal hlas Határa. Druhý hlas, teda hlas exšéfa Penty Jaroslava Haščáka, v tom čase nepoznal. Na nahrávke bola reč o tom, ako by sa dalo poslať sponzorské Smeru.

"To bolo všetko, bola to krátka sekvencia, potom zavrel notebook," opísal Čižnár. Fico na nahrávku reagoval stručne.

"Reakcia bola asi taká, že pán premiér mu povedal: postav sa a vypadni". Na stretnutí potom ostal sedieť už len sám s Ficom.

"Sedeli sme tam možno asi desať minút a bavili sa, čo to malo znamenať," dodal ďalej Čižnár.

Celé stretnutie podľa neho trvalo asi dvadsať minút a sám bol rozčarovaný, že celý deň čakal na také zbytočné stretnutie.