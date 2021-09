Zrušenie obvinenia Haščáka vyvoláva sporné otázky, tvrdí špeciálna prokuratúra

Tvrdenia generálnej prokuratúry vraj nemajú oporu v praxi, ani v zákone.

7. sep 2021 o 14:42 TASR

BRATISLAVA. Uznesenie generálneho prokurátora SR, ktorým Maroš Žilinka zrušil obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke v súvislosti s korupčnou kauzou Gorila, vyvoláva sporné otázky.

Uznesenie sa tiež odkláňa od doterajšej rozhodovacej praxe Generálnej prokuratúry, ale aj súdov. Vyplýva to z analýzy Úradu špeciálnej prokuratúry.

Špeciálna prokuratúra nesúhlasí s argumentáciou generálnej prokuratúry

Jeden z dôvodov pre vydanie uznesenia bol údajne nezákonný postup a vykonávanie dôkazov polície a vyšetrovateľov do vznesenia obvinenia. ÚŠP s argumentáciou GP nesúhlasí, viaceré tvrdenia GP nemajú oporu v zákone ani v ustálenej súdnej praxi Najvyššieho súdu.

"Napríklad právny záver o tom, že by sa výsluchy svedkov spred vznesenia obvinenia ani nemali nachádzať vo vyšetrovacom spise, nemá oporu v zákone a v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu," poukázal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý analýzu sprostredkoval.

ÚŠP v analýze zdôraznil, že viaceré úvahy GP v tejto veci idú nad rámec aj všeobecne záväzných právnych predpisov.

ÚŠP upozorňuje, že ak budú zo spisu odstránené akékoľvek doposiaľ vykonané dôkazy, poruší sa tým legislatíva.

Pokiaľ vyšetrovateľka na pokyn GP zničí nahrávku, súvisiacu s kauzou Gorila, pravdepodobne sa podľa ÚŠP dopustí zločinu marenia spravodlivosti. Podľa Žilinku žiadosť o zničenie stopy ako súčasti spisu Gorila je opodstatnená.

"Mám za to, že v prípade, ak by bola aj táto časť odôvodnenia braná ako záväzný právny názor pre vyšetrovateľku, ktorej bola vec prikázaná na nové konanie, a táto by mu vyhovela, je tu dôvodné sa obávať, že by jej konanie zakladalo znaky zločinu marenia spravodlivosti," spresnila ÚŠP v stanovisku.

Stopa číslo 21

Sporná nahrávka, ktorá sa nachádza na USB kľúči, je označená v spise ako Stopa číslo 21. Polícia ju našla pri domovej prehliadke u Mariana Kočnera.

ÚŠP sa nepozdáva názor generálneho prokurátora, že nahrávka neslúži ako významný dôkaz, skôr "ako materiálny predmet útoku, respektíve predmet „kupčenia“ s utajovanými informáciami". Lipšic pripomína, že proti zničeniu nahrávky sú aj viaceré rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.

Žilinka zrušil obvinenie Haščákovi, Arpášovi a Arpášovej manželke na konci augusta. Haščák čelil obvineniu pre zločin podplácania a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Obvinenie Ľubomíra Arpáša sa týkalo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku a obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Jeho manželka bola obvinená pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.