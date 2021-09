Diaľničiari začnú na jeseň s pravidelnou údržbou ôsmich tunelov

Dopravu z tunelov počas prác presmerujú.

7. sep 2021 o 16:50 SITA

BRATISLAVA. V septembri a októbri zrealizuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu tunelov Horelica, Bôrik, Šibenik, Branisko, Žilina, Ovčiarsko, Sitina a Považský Chlmec.

„Zameriame sa na nestavebnú údržbu stavebnej časti tunelov a zároveň vykonáme údržbu a opravu ich technologického vybavenia. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ uviedla NDS.

Tunel Horelica bude zatvorený od 22.00 10. septembra do 22.00 12. septembra. Údržba na tunely Bôrik bude prebiehať od polnoci 11. septembra do 18.00 12. septembra.

Tunel Šibeník bude v smere na Žilinu uzavretý od 22.00 24. septembra do 16.00 26. septembra a v smere do Prešova od polnoci 25. septembra do 18.00 26. septembra.

Kontrolu prejde aj tunel Branisko, ktorý bude uzavretý od 2.00 6. októbra do 18.00 3. októbra. Tunely Žilina a Ovčiarsko uzavrú na obed 6. októbra a opätovne pre motoristov sprístupnia o 22.00 10. októbra.

Tunel Sitina bude uzatváraný iba v noci od 22.00 do 10.00 nasledujúceho dňa od 15. do 18. októbra a následne od 22. do 24. októbra. Tunel považský Chlmec bude pre motoristov uzatvorený od obeda 21. októbra do 22.00 24. októbra.