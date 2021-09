Situáciu v Afganistane treba riešiť na mieste, zhodujú sa premiéri Česka, Slovenska Rakúska

Rakúsko pošle navyše 18 miliónov eur na podporu Afgancov v susedných krajinách.

7. sep 2021 o 19:23 TASR

BATISLAVA/LEDNICE. Situáciu v Afganistane treba riešiť priamo v regióne a okolitých krajinách, nesmie sa zopakovať situácia s masovou migráciou v roku 2015. Zhodli sa na tom premiéri Česka, Slovenska a Rakúska po utorkovom rokovaní Slavkovského formátu na českom Štátnom zámku Lednice.

V Európe pre nich nie je miesto

Český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že Afgancom treba pomôcť "u nich doma" a v Európe pre nich už nie je miesto. Afganistanu sme povinní pomáhať, pripomenul rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Preto Rakúsko pošle navyše 18 miliónov eur na podporu Afgancov v susedných krajinách. Partneri sa tiež zhodli na dôraznom boji proti prevádzačom a nelegálnej migrácii.

Babiš pripomenul, že Afgancom treba pomôcť v ich krajine. "Aby zostali doma, v Európe už naozaj pre nich nie je miesto. Dúfam, že sa to podarí," povedal na spoločnom brífingu. Pokiaľ by sa to nepodarilo, bude podľa neho asi treba vyjednávať s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. To Babiš nepovažuje za dobrú alternatívu, je podľa neho lepšie doriešiť, aby ľudia ostali v Afganistane.

"Pomoc sa musí odohrávať tam, u nich na mieste, a nemôže dôjsť k žiadnemu neriadenému migračnému prúdu do Európy," vyhlásil Kurz o situácii v Afganistane.

"Snažíme sa zmierniť ich utrpenie, ale zhodujeme sa, že nemôžeme pripustiť, aby sa opakoval rok 2015. Sme proti ilegálnej migrácii a budeme dôrazne bojovať s prevádzačmi a pašovaním ľudí," dodal rakúsky kancelár.

Podpora pobaltia

Heger potvrdil spoločný postoj partnerov v otázke migrácie a Afganistanu. "Chceme pomáhať Afganistanu a krajinám v regióne. Nechceme, aby sa zopakovala situácia z roku 2015, takže tam budú smerovať všetky naše kroky," doplnil.

Problém migrácie sa podľa Babiša opakovane vracia. Novú situáciu vidí v súvislosti s Bieloruskom, ktoré podľa jeho slov začína využívať migráciu ako hybridnú zbraň.

"Dánsko dnes ponúka pobaltským krajinám pletivo na plot," pripomenul v súvislosti s problémami na hraniciach pobaltských krajín s Bieloruskom. Partneri sa podľa neho zhodujú na tom, že účelovú migráciu zo strany Bieloruska treba zastaviť a pobaltské krajiny dostanú podporu.

Premiéri tiež na stretnutí Slavkovského formátu v Lednici hovorili o ekonomickej situácii a privítali ekonomický rast. V ČR a SR má Rakúsko podľa Kurza skvelých ekonomických partnerov. Pandémiou však ekonomika utrpela, preto ho teší vidieť, že hospodárske ukazovatele sa vyvíjajú priaznivým smerom.