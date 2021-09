Minúta po minúte: Marcinková vystupuje zo Za ľudí, Kolíková bude mať tlačovku so SaS

Poslanecký klub Za ľudí sa rozpadá.

8. sep 2021 o 8:00 (aktualizované 8. sep 2021 o 8:41) Andrej Kuzmány, TASR, SITA

Dianie vo vládnej koalícii a strane Za ľudí sledujeme minútu po minúte:

8:28 Vladimíra Marcinková vystupuje zo strany Za ľudí. Oznámila to vo svojom profile na sociálnej sieti ešte pred tlačovkou Kolíkovej so SaS.

Marcinková napísala, že stranu "uniesli ľudia, ktorých hodnoty sa od tých, na ktorých sme stranu zakladali, veľmi líšia".

Poslankyňa tiež naznačila, že vládnu koalíciu bude naďalej podporovať.

8:25 Podľa informácií aktuality.sk by v prípade odchodu Kolíkovej frakcie opustili stranu aj Juraj Šeliga a Jana Žitňanská, ktorí nepatria do ani jednej zo znepriatelených skupín. Nepridali by sa však k nikomu a v parlamente by pôsobili ako nezaradení poslanci a podporovali by vládu Eduarda Hegera.

Poslanecký klub Za ľudí: Frakcia okolo Márie Kolíkovej: Michal Luciak

Marek Hattas

Vladimíra Marcinková

Vladimír Ledecký

Ján Benčík

Tomáš Lehotský Skupina okolo Veroniky Remišovej: Miriam Šuteková

Alexandra Pivková Do ani jednej skupiny sa nezaraďujú: Juraj Šeliga

Jana Žitňanská

8:15 Sulík v relácii Face to face portálu Refresher.sk priznal, že s Kolíkovou je dlhodobo v kontakte. "Má totožný alebo veľmi podobný svetonázor ako napríklad ja, je to liberálka," povedal s tým, že by ju v SaS privítal.

"Bola by vítaná, áno," odpovedal.

08:00 Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ohlásila na 9:00 tlačovú konferenciu spolu so stranou SaS. Okrem Kolíkovej na nej budú šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík či predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

O prestupe Kolíkovej a jej podporovateľov do SaS sa v zákulisí šepká už dlhšie po tom, ako sa vystupňoval spor jej frakcie so šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou. Tá naposledy koncom augusta navrhla pozastaviť výkon práv skupine funkcionárov okolo Kolíkovej.

Prípadný odchod by sa týkal zrejme aj ďalších šiestich poslancov, ktorí Kolíkovú podporujú: Michala Luciaka, Mareka Hattasa, Vladimíry Marcinkovej, Vladimíra Ledeckého, Jána Benčíka a Tomáša Lehotského.

Ak by sa tak stalo, znamenalo by to rozpad poslaneckého klubu strany Za ľudí, v ktorom by zostali len štyria poslanci - Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Miriam Šuteková a Alexandra Pivková. Na vytvorenie poslaneckého klubu treba podľa rokovacieho poriadku parlamentu aspoň osem poslancov.