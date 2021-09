V piatok pokračuje proces so Štefanom Ághom v kauze televíznych zmeniek

Obžalovaný vinu popiera.

BRATISLAVA. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku bude v piatok pokračovať hlavné pojednávanie so Štefanom Ághom, obžalovaným v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza.

V piatok by mali vypovedať ako svedkovia prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a podnikateľ Milan Fiľo.

V júli vypovedala svedkyňa a znalkyňa z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru z odboru písmoznalectva. Vypovedal aj bývalý riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth.

V prípade mesiac predtým vypovedali bývalí riaditelia TV Markíza, podnikateľ Jozef Dufčák a iní svedkovia. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta sa v júli vyjadril, že proces by sa mohol priblížiť do finále, teda mohlo by sa vyhlásiť dokazovanie za ukončené, pristúpiť k záverečným rečiam a napokon aj k vyhláseniu verdiktu.

Pojednávanie so Štefanom Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal Šanta v júni minulého roka. Zmenky boli v sume 34,5 milióna eur.

Štefan Ágh v minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej 12. januára tohto roka Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska a podnikateľa Mariana Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody.

Štefana Ágha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.