Remišová hovorí o zrade, Naď o osobných záujmoch (reakcie)

Prečítajte si reakcie politikov na prestup poslancov okolo Márie Kolíkovej do klubu SaS.

8. sep 2021 o 10:47 (aktualizované 8. sep 2021 o 11:23) TASR, SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Mária Kolíková a šesť poslancov z jej frakcie odchádza zo strany Za ľudí a stane sa súčasťou poslaneckého klubu SaS.

Veronike Remišovej tak zostanú štyria poslanci, čo znamená rozpad poslaneckého klubu Za ľudí.

Prečítajte si reakcie politikov na aktuálne dianie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Kolíkovci opúšťajú Za ľudí a vstúpia do klubu SaS Čítajte

Veronika Remišová, predsedníčka Za ľudí

Veronika Remišová rozhodnutie odídencov zo Za ľudí nepovažuje za žiadnu novinku, keďže skupinka okolo Kolíkovej podľa jej slov dlhodobo rokovala so stranou SaS.

"Vnímam to ako zradu hodnôt, programu a všetkých členov strany Za ľudí," konštatovala vicepremiérka pred stredajším rokovaním vlády.

"Je to zrada voličov strany, ktorí im dali hlas na základe programu Za ľudí a hodnotovej orientácie stredopravej nepopulistickej politickej strany," doplnila neskôr aj v stanovisku, ktoré médiám zaslalo tlačové oddelenie strany.

Poslanci okolo Kolíkovej podľa Remišovej dostali od ľudí mandát na presadzovanie programu strany Za ľudí, nie programu neoliberálnej ideológie do všetkých aspektov života spoločnosti.

“ Vnímam to ako zradu hodnôt, programu a všetkých členov strany Za ľudí. Je to zrada voličov strany, ktorí im dali hlas na základe programu Za ľudí a hodnotovej orientácie stredopravej nepopulistickej politickej strany. „ Veronika Remišová, predsedníčka strany Za ľudí

"Práve naopak, ľuďom sme sľúbili, že nebudeme otvárať ideologické boje, viac sa sústredíme na prácu a na rozumné riešenia, ktoré nerozdeľujú už i tak veľmi rozdelenú spoločnosť. Ľuďom sme sľúbili, že budeme bojovať proti korupcii a budeme robiť reformy, ale zároveň chrániť ľudskú dôstojnosť, podporovať rodiny a presadzovať zodpovedný, ale aj sociálne citlivý, prístup k verejným financiám. Ľuďom sme sľúbili, že sa nebudeme uchyľovať k populistickým zjednodušeniam, ale pôjdeme cestou tvrdej práce," uviedla ďalej Remišová.

Po odchode skupinky funkcionárov bude strana Za ľudí podľa predsedníčky presadzovať svoje hodnoty ešte neúnavnejšie. Bývalým kolegom popriala všetko dobré a verí, že "v novej zostave sa budú viac venovať práci a menej hádkam a politikárčeniu".

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok SaS bude mať druhý najsilnejší klub, nové pozície si nárokovať nechce Čítajte

Igor Matovič, minister financií (OĽaNO)

Ak chce niekto povaliť ďalšiu koalíciu, tak nech vypovie koaličnú dohodu. Uviedol

to minister financií a predseda OĽaNO Igor Matovič.

Matovič povedal, že hnutie OĽaNO stojí za tým, že koaličná dohoda je platná. "Nemôžeme žiť a fungovať tak, že nám vyhovujú dohody, keď je to len v náš prospech," pokračoval s tým, že v koaličnej dohode sú odpovede na všetky otázky. "Aj to, ako bol vytvorený ten mechanizmus na prerozdelenie mandátov na vláde," dodal.

Skonštatoval tiež, že koaliční partneri svoje rozhodnutie neoznámili vopred. "Pre nás je to sčista jasna," tvrdí Matovič. Predseda SaS Richard Sulík podľa neho len partnerom oznámil, že bude zasadať republiková rada a výstup z nej bude na budúci týždeň.

Matovič zdôraznil, že aj po prepočítaní kresiel v parlamente má strana SaS stále právo len na tri mandáty vo vláde.

"Nie je verejným tajomstvom, že ja ministerke Kolíkovej nedôverujem a myslím si, že spáchala podvod pri prenájme budovy ministerstva spravodlivosti," uviedol na adresu ministerky Matovič.

Jaroslav Naď, minister obrany (OĽaNO)

Minister obrany Jaroslav Naď vníma vzniknutú situáciu skôr ako vyjadrovanie osobných záujmov na úkor záujmov krajiny.

"Na rokovaní vlády som nevidel obsahové spory medzi ministerkami, sporili sa len o to, kto bude predsedníčkou," poznamenal.

Kolíková podľa Naďa nemusí zostať ministerkou. Poukázal na to, že SaS dostala po voľbách o jeden mandát viac, ako jej prináležalo na základe výsledkov. Rovnaká situácia nastane, aj keď Kolíková zostane na svojom poste.

"Aby si niekto nemyslel, že tu teraz budeme hrať nejaké šachy pri vymieňaní si ministerstiev. Budeme sa o tom rozprávať na koaličnej rade a bude tak, ako sa na tom dohodne koalícia," priblížil pred rokovaním vlády Naď.

Peter Pčolinský, predseda poslaneckého klubu Sme rodina

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský rozhodnutie skupiny poslancov rešpektuje. Zároveň si myslí, že Mária Kolíková by mala zostať ministerkou spravodlivosti.

"Čo však je pre mňa otázka, je prehodnotenie koaličnej zmluvy. Dnes de facto zanikol poslanecký klub Za ľudí. Názov Za ľudí by mal ísť z koaličnej zmluvy preč," povedal Pčolinský.

Pre poslanca je tiež otázkou, koľko poslancov teraz zastupuje vicepremiérku a predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú. "Či ten počet je skôr adekvátny tomu, aby mali nejaké ministerstvo," poznamenal s tým, že je to téma pre koaličnú radu.

Na otázku, či by bolo riešením, keby zvyšní poslanci okolo Remišovej prešli do hnutia OĽaNO, Pčolinský odvetil, že by bolo fajn, aby sa to nejakým spôsobom upratalo. "Nie je v poriadku, že nejakí nezaradení poslanci by mali byť dnes súčasťou koaličnej zmluvy. Najlepšie by bolo, keby sa to vyriešilo čím skôr," dodal.

Tomáš Valášek, bývalý člen Za ľudí, teraz nezaradený poslanec (PS)

Podľa nezaradeného poslanca Tomáša Valáška (Progresívne Slovensko), bývalého člena strany Za ľudí, dnes poslanecký klub Za ľudí zanikol, pokiaľ mu hnutie OĽaNO "nehodí záchranné koleso pôžičkou poslancov". Strana ako taká ho bude zrejme nasledovať "do hrobu".

Valášek dúfa, že sa poslanecká skupina ministerky Kolíkovej vstupom do klubu SaS rozhodla správne, ale zároveň podľa neho definitívne spojili svoj osud s koalíciou Igora Matoviča a Borisa Kollára.

"Viem, že im tá asociácia nie je milá, ale je to ich slobodná voľba. Ja som sa rozhodol inak. Koalícii neupieram dobré úmysly, ale rozchádzam sa s ňou zásadne v metódach," tvrdí poslanec.

Podľa neho je málo chcieť robiť dobre, treba to aj vedieť urobiť správne, a to sa koalícii opakovane nedarí, či v manažmente pandémie, alebo v spôsobe, akým postupujú silové rezorty pod jej vedením. "Ono totiž nestačí len potrestať zločiny z éry Smeru. Treba to urobiť tak, aby sme pritom nezničili inštitúcie tohto štátu," napísal na sociálnej sieti Valášek.