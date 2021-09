Návšteva pápeža obmedzí prevádzku na hraničných priechodoch

Polícia upozorňuje návštevníkov podujatí s pápežom zo zahraničia.

8. sep 2021 o 16:42 SITA

BRATISLAVA. Polícia upozorňuje verejnosť, že v súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku bude potrebné počítať aj s určitými dopravnými obmedzeniami na hraničných priechodoch, kde bude na nevyhnutne potrebný čas prerušená premávka.

Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, v nedeľu 12. septembra sa obmedzenia týkajú priechodu Jarovce – Kittsee s Rakúskom a Čunovo – Rajka s Maďarskom v smere do SR pre nákladnú dopravu. Obmedzenia budú trvať v čase od 15:00 do 16:00.

Ďalšie obmedzenia predpokladá polícia v utorok 14. septembra na rovnakých priechodoch v smere do SR pre nákladnú dopravu v čase od 6:30 do 08:00 a znovu v čase od 19:00 do 20:00.

Obmedzenia sa budú týkať aj priechodu Brodské – Břeclav s Českou republikou pre nákladnú dopravu v smere do SR v čase od 17:30 do 19:30.

Pokiaľ ide o stredu 15. septembra, obmedzenia na priechodoch Jarovce – Kittsee a Čunovo – Rajka sa predpokladajú v čase od 6:00 do 8:00 a 12:30 do 13:30 a v prípade priechodu Brodské – Břeclav od 11:00 do 13:00.

„Uvedené časy sú orientačné, môžu sa operatívne meniť podľa programu," uviedla Bárdyová s tým, že polícia verejnosť vyzýva, aby zvážila svoj presun v uvedených časoch a na miestach, počas ktorých budú dopravné obmedzenia, v opačnom prípade budú občania musieť počítať so zdržaním.

Polícia tiež pripomína, že od pondelka 6. septembra bola na verejné podujatia pri príležitosti návštevy pápeža na Slovensku umožnená registrácia aj osobám v rámci tzv. režimu OTP, teda v osobitných sektoroch sa môžu týchto podujatí zúčastniť nielen očkovaní, ale aj ľudia s negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48-hodín alebo 72-hodinovým negatívnym RT-PCR alebo LAMP testom, a osoby, ktoré predložia potvrdenie o tom, že ochorenie COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami.

„V tejto súvislosti upozorňujeme návštevníkov týchto podujatí zo zahraničia, že pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa na nich vzťahujú karanténe povinnosti stanovené Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR," doplnila Bárdyová.

Pre všetky osoby nad 12 rokov, či už plne zaočkované, ako aj neočkované, platí povinnosť najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

Hovorkyńa dodala, že bezpečnostné zložky budú vykonávať kontroly dodržiavania karanténnych povinností osôb na vstupoch na územie Slovenska zo susedných štátov.