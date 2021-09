Dobré ráno: Tri chyby, ktoré spravil Kiska u Za ľudí

Príbeh najmenšej koaličnej strany.

8. sep 2021 o 23:21 Tomáš Prokopčák, Daniela Hajčáková, Kristína Paholík Hamárová

Vypočujte si podcast

Mala to byť prezidentská strana, mala premiérske ambície, chcela radikálne meniť krajinu.

Prvú zo série radikálnych chýb však zaľudia spravili, keď odmietli veľkú koalíciu a stvorili tak dnešného Igora Matoviča. Poslednú, keď sa strana rozštiepila na dve neústupčivé osobnosti, až ľudia okolo Márie Kolíkovej stranu opustili a pridali sa k SaS.

Ako strana, ktorá mala byť nádejou, začínala a v akej tragikomédii vlastne skončila?

Tomáš Prokopčák sa pýta Danky Hajčákovej.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Očkovať sa na Slovensku budú aj deti od 5 rokov. Stane sa tak na žiadosť rodiča a očkovanie musí schváliť pediater alebo iný lekár. Zároveň sa u nás začne očkovať aj treťou dávkou, prednosť dostanú zdravotníci, seniori, učitelia či chronicky chorí pacienti. Tretiu dávku dostanú, ak od druhej dávky mRNA vakcíny uplynulo najmenej osem mesiacov.

Od pondelka sa vďaka zrýchľujúcej tretej vlne sprísňuje aj covid semafor, väčšina okresov bude oranžových, desať dokonca v červenej farbe. Zelené okresy zostanú najmä na juhozápade Slovenska, čo v praxi znamená, že na väčšina Slovenska budú platiť prísnejšie opatrenia, najmä pre nezaočkovaných.

Karanténa pozitívne testovaných sa tiež od pondelka skráti. Bude trvať desať dní a to v prípade, ak s posledné tri dni neobjavia príznaky ochorenia. Skráti sa aj karanténa pri kontakte a potrvá sedem dní od kontaktu, ak osoby nemajú príznaky ochorenia a najskôr na piaty deň podstúpili PCR test. Ak sa neotestujú, karanténa bude tiež desať dní.

Rodičia dostanú jednorazový zvýšený prídavok na dieťa vo výške 100 eur. Vláda to schválila včera, stáť to štát bude viac než 70 miliónov eur. Príspevok dostanú všetci rodičia detí do 18 rokov s výnimkou tých v hmotnej núdzi. Tí už dostali 333 eur.

Taliban nedodržal pri zostavovaní vlády svoje sľuby. Odkázala to Európska únia po tom, ako militanti zverejnili zloženie svojej dočasnej vlády. Nie sú v nej zastúpené ani ženy, ani iné etnické a náboženské skupiny.

Odporúčanie

Pred 80 rokmi, presne 9. septembra 1941 bol na Slovensku prijatý Židovský kódex. Ľudia židovského pôvodu ním prišli o všetky svoje práva a majetky. Práve v tento symbolický deň preto začíname s druhou sériou nášho podcastu Odkrývanie - práve na Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. 9. september sa totiž úzko spája s minulosťou našej krajiny, s ktorou sme sa doteraz nevyrovnali. Podcast Odkrývanie pripravuje denník SME spolu s Dokumentačným strediskom holokaustu - našim stálym hosťom je jeho riaditeľ historik Ján Hlavinka a tento podcast je mojim dnešným odporúčaním. V prvej časti sa pozrieme na príbeh 23-ročnej Alice Hercogovej, ktorá sa po vzniku Židovského kódexu nemohla ako Židovka vydať za svojho snúbenca.