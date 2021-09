Situácia je ešte zložitejšia, tvrdí o sporoch bývalý šéf SIS Pčolinský

Bývalý šéf SIS tvrdí, že proti sebe operujú aj jednotlivé bunky v štátnych orgánoch.

8. sep 2021 o 21:48 SITA

BRATISLAVA. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský tvrdí, že na Slovensku panuje otvorená vojna bezpečnostných zložiek.

Uviedol to v stredu v rozhovore v štúdiu TV JOJ.

Nejde pritom iba o verejne známe spory medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou, medzi Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA) a inšpekčnou službou ministerstva vnútra či aktuálneho bezvládia v polícii. Situácia je podľa Pčolinského zložitejšia.

„Tá situácia je ešte zložitejšia, pretože máme vojnu medzi časťou NAKA a časťou inšpekčnej služby (IS). Iná časť IS spolupracuje s tou časťou NAKA, ktorá bojuje proti druhej časti IS a naopak. Aj policajti, ktorí sú v tímoch hovoria, že na aktuálny stav sa už nedá pozerať. Aj ja som zažil protichodné jednanie napríklad vo vzťahu vyšetrovateľ - prokurátor, keď som sa dostal do väzby. Nedá sa stíhať všetko. Toto je ale zodpovednosť už aj politikov. Dostali sme sa do situácie, že nevedia ako ďalej," povedal Pčolinský.

Zároveň dodal, že riešením by bol stav, v ktorom by si politici uvedomovali, kto je zodpovedný za aký rezort.

Zodpovednosť sa musí určiť aj na jednotlivých štátnych orgánoch ako polícia, prokuratúra, súdy a podobne.