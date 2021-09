O interupciách sa môžeme rozprávať lepšie, ako dnes

V stávke je viac, ako sa na prvý pohľad zdá.

Má mať plod právo na život? Toto je otázka, ktorá sa v debatách o interupčnej legislatíve objavuje najčastejšie. Má však jeden háčik: Jej zodpovedanie nepomáha vyriešiť problém a nastaviť dobré pravidlá.

V tejto epizóde Ľudskosti sa novinárka Barbora Mareková rozpráva s odborníčkou na ústavné právo Luciou Berdisovou o tom, čo sú lepšie otázky a čo by nám pomohlo pozrieť sa na tému inak.

Rozoberú spolu:

- o čo ide v diskusii o umelom ukončení tehotenstva

- koho a ako chráni slovenská ústava

- ako sa k ukončeniu tehotenstva postavil ústavný súd

- či a kedy sú práva ženy v rozpore s právami plodu

- kto chodí na interrupciu najčastejšie

- či existujú bezdôvodné interrupcie

- ako nás ovplyvňuje naše detstvo a názory okolia na tému interrupcií

- koho hlas chýba v diskusii o umelom ukončení tehotenstva

