Gröhling obhajoval nastavenie povinného predprimárneho vzdelávania

Tak ako je nastavené, bude zvládnuté, tvrdí minister školstva.

9. sep 2021 o 9:25 TASR

BRATISLAVA. Povinné predprimárne vzdelávanie, tak ako je nastavené, v tomto roku bude zvládnuté.

Myslí si to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Rezort školstva zadefinoval 150 obcí, v ktorých bol problém s povinným predprimárnym vzdelávaním, pričom v 149 z nich bol tento druh vzdelávania následne zabezpečený. V riešení je ešte obec Malý Slivník v okrese Prešov.

"Treba povedať, že do materských škôl sa brali prednostne deti už od roku 2008. Tu mohol nastať iba ten problém, že výraznejším spôsobom nemohli byť v materských školách umiestňované trojročné deti," povedal na margo problému s nedostatkom miest v niektorých materských školách šéf rezortu školstva.

Výzva Predškolák

Poukázal na to, že vyhlásili výzvu Predškolák a pomohli samosprávam.

"Na každú novú triedu, ktorá mohla vzniknúť, sa investovalo 10 000 eur, aby si mohli vytvoriť vybavenie. Od septembra sme finančne vykryli nové pracovné pozície učiteľov," priblížil minister školstva.

V rámci povinného predprimárneho vzdelávania umožnili, aby nesieťové materské školy mohli poskytovať predprimárne vzdelávanie.

"Vytvorili sme aj register nesieťových škôlok a momentálne je v ňom zapísaných 39 takýchto škôlok, ktoré poskytujú predprimárne vzdelávanie," informoval.

Individuálny prístup k marginalizovaným skupinám

Podľa ministra bol problém najmä v prípade marginalizovaných skupín. Rezort školstva identifikoval takéto obce a individuálne s nimi komunikoval.

V rámci plánu obnovy má na predprimárne vzdelávanie smerovať 137 miliónov eur. Určené majú byť na dostavbu alebo výstavbu materských škôl, aby sa postupne mohli umiestňovať do materských škôl všetky deti.

"Ja by som bol odvážnejší. Pre určitú skupinu rodičov by to malo byť povinné aj pre trojročné alebo štvorročné deti. Na tejto novelizácii pracujú poslanci Národnej rady SR," povedal minister školstva s tým, že v rámci pracovnej skupiny by sa malo zadefinovať, o akú skupinu rodičov by malo ísť.

S účinnosťou od 1. septembra je zároveň pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.