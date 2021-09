Obštrukcie pokračujú, odvolávanie Mikulca opäť presunuli

Koalícia chce návrh presunúť na riadnu schôdzu.

9. sep 2021 o 14:53 TASR

BRATISLAVA. Mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR, na ktorej chce opozičný Smer odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), presunuli pre neuznášaniaschopnosť poslancov.

Rokovanie sa pokúsia otvoriť v piatok o 9.00 h. Okrem poslancov Smeru-SD sa pod návrh podpísali nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a aj Martin Čepček, ktorý nedávno odišiel z klubu OĽANO.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koalícia už avizovala, že návrh na odvolanie Mikulca chce presunúť na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Rovnako postupovali poslanci aj v predchádzajúcich dvoch pokusoch v júli a auguste, keď opozícia podala návrh na ministrovo odvolanie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvý pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k Mikulcovi nevyšiel Čítajte

Smer takúto obštrukciu kritizuje. Koalícia hovorí, že sa nechce zúčastňovať na divadle organizovanom Smerom.

Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i to, že sa mal údajne stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Zemanom v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí.

Dôvodom na jeho odvolanie má byť podľa opozície aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Zemanovi a ďalším dvom svedkom.

Opoziční politici tiež v návrhu na odvolanie Mikulca tvrdia, že rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR o zrušení obvinení pre exriaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského je dôkazom manipulácie trestného konania.

Politickú zodpovednosť za postup orgánov musí podľa opozície znášať minister vnútra. Predkladatelia tvrdia, že Mikulec koordinoval zadržanie a obvinenie Pčolinského na politický pokyn.

Podľa Šipoša ide o cirkus

Konanie šéfa Smeru Roberta Fica a opozície považuje hnutie OĽANO za prejav nehoráznosti, preto nebude ich "cirkusu" asistovať.

Uviedol to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš po tom, čo sa presunula mimoriadna schôdza o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Inicioval ju Smer-SD, ktorý podal od leta už tretí pokus na odvolanie.

Šipoš označil iniciovanie schôdzi za cirkus, pretože opozícia podľa neho dobre vie, že tento bod už je zaradený na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.

"Robert Fico je splašený a potrebuje sa pred Petrom Pellegrinim predháňať," povedal Šipoš s tým, že lídri Smeru-SD a Hlasu-SD potrebujú bojovať za svojich nominantov, ktorí sa ako kajúcnici priznávajú, aké "ohavnosti" sa tu odohrávali za ich vlád.

Opozícia podľa Šipoša osočuje Mikulca. Ten podľa neho nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní. "Koná v úplnom protiklade s gaunermi, ktorí vydali políciu do pazúrov organizovaného zločinu," doplnil.

Mikulec sa v reakcii opýtal, ako je možné, že Fico ako trojnásobný premiér ešte stojí v parlamente po tom, čo dopustil vytvorenie systému, vďaka ktorému sa mohlo rozkrádať.

Fico nazval Mikulca zločincom

Na čele ministerstva vnútra je „zločinec non plus ultra“ a väčšina parlamentu odmieta prijať zodpovednosť za člena vlády. Na tlačovej besede to povedal predseda opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.

Reagoval tak na to, že vládna väčšina vďaka obštrukcii zabránila konaniu schôdze o odvolávaní Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hlas chce v ústave zmeniť podmienky pre referendum o predčasných voľbách Čítajte

O Mikulcovi Fico povedal, že na čele ministerstva vnútra stojí človek podozrivý z korupcie. Svedkovia podľa Fica potvrdzujú, že mal zobrať úplatok 100-tisíc eur za projekt v oblasti IT. Šéf Smeru tiež uviedol, že Mikulcovi príbuzní zarábali na štátnych zákazkách. Mikulec tieto obvinenia pred časom odmietol.

Vládnu koalíciu Fico kritizoval za to, že neumožnila začatie schôdze o návrhu Smeru-SD na odvolanie Mikulca. Ako poznamenal, takáto schôdza sa musí podľa ústavy uskutočniť a jej program sa neschvaľuje. Na adresu vládnych poslancov sa vyjadril, že sú to „nemé tváre“.

„Upozornil som predsedu národnej rady, že zakladá mimoriadne nebezpečný precedens do budúcnosti. Väčšina odmieta rokovať a prijať zodpovednosť za člena vlády, ktorý je podľa môjho názoru zločinec a nemá čo robiť na čele ministerstva vnútra,“ vyhlásil Fico.