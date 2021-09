Gyimesi predstavil zákon o vizuálnej dvojjazyčnosti

Návrh zákona hovorí o päťdesiatich druhoch šípových smerníkov.

9. sep 2021 o 15:30 SITA

BRATISLAVA. Poslanec György Gyimesi (OĽaNO) dnes predstavil návrh zákona o vizuálnej dvojjazyčnosti, ktorý prinesie do miest a obcí navádzacie tabule v jazyku národnostných menšín.

Informoval o tom Peter Tarasovič z mediálneho tímu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Návrh zákona hovorí o päťdesiatich druhoch šípových smerníkov. Týkať by sa to malo všetkých obcí, v ktorých sa používa jazyk národnostnej menšiny.

Pri príprave tejto novely sa museli zosúladiť ministerstvo vnútra, ministerstvo dopravy a ministerstvo kultúry. Napokon prešiel aj cez koaličnú radu a má tak podporu nielen poslaneckého klubu OĽaNO.

„V praxi by to vyzeralo tak, že by na križovatke pod smerovou tabuľou v slovenskom jazyku pribudla tabuľa v jazyku národnostnej menšiny,“ vysvetlil Gyimesi. Ako ďalej uviedol Tarasovič, pokusy o podobnú úpravu boli na Slovensku aj počas minulých vlád.

Usmernenia, na základe ktorých mali mať obce a samosprávy možnosť osádzať tabule v jazyku národnostnej menšiny, vydal rezort dopravy aj policajný prezident. Nemali však oporu v zákone a nedali sa uplatniť.