Pellegrini zvažuje návrh na odvolanie Kolíkovej

Post ministra spravodlivosti patrí strane Za ľudí, tvrdí predseda Hlasu.

9. sep 2021 o 17:34 TASR

BRATISLAVA. Vzhľadom na to, že post ministra spravodlivosti patrí strane Za ľudí, Mária Kolíková by mala z tejto funkcie odísť. Vyhlásil to líder Hlasu a nezaradený poslanec Peter Pellegrini, ktorý zvažuje podanie návrhu na jej odvolanie v parlamente.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Myslím si, že po tom, čo pani Kolíková nastvárala nielen v rezorte súdnictva, čo všetko vyplávalo na povrch o tejto osobe a ešte čo urobila teraz, by svoju stoličku mala opustiť dobrovoľne sama. Ak nie, budeme musieť zvažovať, či jej nepomôžeme aj tu v parlamente. Strana Hlas ide o tom veľmi intenzívne diskutovať," povedal Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok OĽANO nemá problém prijať zvyšných poslancov Za ľudí, ak budú chcieť Čítajte

Šéf Hlasu pripomenul, že keď odišiel zo Smeru, ktorý mal nárok na post podpredsedu Národnej rady SR, odišiel z tohto postu aj on. Preto by podľa neho mala odísť aj Kolíková z funkcie. Dodal, že je logické sa pýtať, či tam má ostať, keď tento post patrí strane Za ľudí.

Poslanci pôsobiaci v Hlase preto zvažujú podanie návrhu na odvolanie Kolíkovej.

"V tejto neprehľadnej situácii možno nebude od veci nastaviť opäť zrkadlo, nech koalícia hlasovaním ukáže, či Kolíková má alebo nemá dôveru," povedal Pellegrini, ktorý nerozumie, ako môže v tejto funkcii sedieť žena, ktorej mal líder OĽANO a vicepremiér Igor Matovič povedať, že spáchala podvod.

Podľa Pellegriniho by mal aj poslanecký klub OĽANO v hlasovaní ukázať, či Kolíková má dôveru vládnej koalície.

"Možno sa naozaj pokúsime rokovať dnes, zajtra s kolegami z opozície, či priložia podpisy pod návrh a či si takúto hru s koalíciou nezahráme," dodal.

Šéf Smeru-SD Robert Fico reagoval, že bude pre nich "cťou a potešením" Kolíkovú odvolávať. Dodal, že Kolíková ani nemala byť ministerkou spravodlivosti.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš reagoval, že prípadným odvolávaním Kolíkovej sa budú zaoberať, keď to "bude na stole".

"Musíme si pozrieť, aký bude dôvod odvolávania. Ak to budú závažné informácie, budeme sa tým seriózne na klube zaoberať," povedal s tým, že zatiaľ to vnímajú ako hry opozície.

Kolíková v stredu spolu s členmi jej frakcie v rámci strany Za ľudí oznámila odchod z tejto strany. Odchádzajúci poslanci sa stanú súčasťou klubu SaS. Predseda SaS Richard Sulík deklaroval záujem udržať vládnu koalíciu aj to, že si SaS nechce nárokovať ďalšie posty v rámci koalície.

Jedinou požiadavkou strany má byť zotrvanie Kolíkovej vo funkcii ministerky spravodlivosti. Vysvetlil, že Kolíková bude členom ministerského klubu SaS a bude aj jedným z troch zástupcov, ktorí za stranu chodia na koaličné rady.