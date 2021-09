Počas návštevy pápeža očakáva musia vodiči počítať s dopravnými obmedzeniami

Niektoré ulice a hraničné priechody budú uzatvorené.

10. sep 2021 o 11:28 TASR

BRATISLAVA. V Bratislave sa v utorok (14. 9.) v súvislosti s návštevou pápeža Františka vyskytne niekoľko dopravných obmedzení. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

So zdržaním musia vodiči počítať v predpoludňajších hodinách najmä v okolí Horského parku v Starom Meste, v Mlynskej doline, na diaľnici D2 od Lamača a od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska a na diaľničnom obchvate D1 po Zlaté Piesky, približujú policajti. V popoludňajších hodinách budú zdržania na diaľničnom obchvate D1 a diaľnici D2 od hraničného priechodu z Rakúska a Maďarska, Mlynskú dolinu a v Starom Meste v okolí Horského parku.

Obmedzenie bude podľa polície od 5.30 h do 7.30 h na hraničnom priechode Brodské - Břeclav. Od 6.30 h do 8.00 h bude obmedzenie na hraničnom priechode Jarovce-Kitsee a Čunovo-Rajka.

Od 7.00 h do 8.00 h musia v utorok vodiči počítať s dopravným obmedzením na Lesnej ulici, Ulici Prokopa Veľkého, Brnianskej, križovatke Patrónka, Mlynskej doline, na obchvate diaľnice D2 a D1 a na Ivánskej ceste.

Na hraničnom priechode Jarovce-Kittsee a Čunovo-Rajka budú obmedzenia od 19.00 h do 20.00 h. Vodiči sa v utorok zdržia aj na diaľnici D2 od Pečni v smere na Most Lafranconi od 19.00 h do 20.00 h. V takom istom času budú obmedzenia na Ivánskej ceste, obchvatoch D1 a D2, v Mlynskej doline, na križovatke Patrónka, Brnianskej ulici, Ulici Prokopa Veľkého a Lesnej ulici.

"V uvedených časoch budú ulice a hraničné priechody uzatvorené na nevyhnutne potrebný čas v súvislosti s presunom delegácie Svätého Otca. Rovnako sa to týka aj nákladnej dopravy," vysvetlila pre TASR hovorkyňa polície Denisa Bárdyová.

