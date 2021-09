Na rímskych hrách zistíte k akej kaste patríte

Ako bol prijatý Židovský kódex. Symfónia ničenia. Umelá inteligencia vo financiách. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. sep 2021 o 12:27 The Slovak Spectator

1. Umelá inteligencia má uplatnenie aj vo finančníctve. Spoločnosti ju môžu využiť na odhaľovanie podvodov či komunikáciu s klientmi, píše expert: How artificial intelligence is used in finance

2. Bratislavská časť Rusovce sa bude hostiť Rímske hry, počas ktorých môžu návštevníci zistiť, či by patrili k plebejcom alebo patricijom. Viac tipov na to, ako stráviť tento víkend nájdete v našom pravidelnom prehľade noviniek zo sveta kultúry a cestovania: Slovakia's UNESCO site will host the Roman Games

3. Proti jeho nariadeniam márne protestovali katolícki biskupi aj Vatikán. Židovský kódex, ktorý prijali pred 80. rokmi, poslal do koncentračných táborov desaťtisíce židov, ktorých predtým zbavil takmer všetkých práv: How the Code eliminated Jews from public life

4. Mať dobré stratégie nestačí. Na udržanie konkurencieschopnosti ich treba dôsledne dodržiavať a napĺňať dohodobé vízie, hovorí v rozhovore výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory: Blaško: It is sad to hear Slovakia is unable to spend EU funds

5. Slovensko bude preočkovávať treťou dávkou. Odborníci však upozorňujú, že nám chýbajú štúdie o imunitnej reakcii: Covid booster shot will be available in Slovakia from Monday

6. Podpora duševného zdravia, pomoc gastrosektoru či boj proti odpadom. Spoločnosti na svoje okolie počas pandémie nezabudli a mnohé nedávno získali významné ocenenie pre ich férový postoj: Companies tackled pandemic-related issues despite hard times

7. Prečo sa vybrať do obce Vyšné Ružbachy? Lákadlom sú jedny z najstarších kúpeľov u nás či túry s neuveriteľnými výhľadmi: Vantage Point: Vyšné Ružbachy and Veterný vrch

8. Ak sa chcete dozvedieť viac o holokauste, nemusíte cestovať až do Osvienčimu. Unikátne múzeum venujúce sa tejto tragickej kapitole dejín nájdete aj na južnom Slovensku – v priestoroch bývalého pracovného tábora: Hard labour and threat of deportations. A museum shows the struggles of Slovak Jews

9. Slovensko chce v Dubaji ukázať, že nie je len výrobnou halou. Dokázať to chce unikátnymi vodíkovými technológiami v autobuse či autách: Drop-shaped hydrogen car to represent Slovakia at the Expo in Dubai

10. Pred desiatimi rokmi zverejnil denník SME fotografiu čembala pri kope smetí. Dnes tento hudobný nástroj hrá symfóniu, ktorá odkazuje na ničenie jeho predchádzajúceho domova – už neexistujúceho PKO: Symphony of destruction: Art installation plays on sounds of demolished PKO site

