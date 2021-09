Žilinka odmieta tvrdenia o selekcii médií, reakciám nerozumie

10. sep 2021 o 15:06 TASR

BRATISLAVA. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka nerozumie situácii, ktorá vznikla v súvislosti s mediálnym výstupom Generálnej prokuratúry ani reakciám, ktoré ju sprevádzajú.

Šéf prokurátorov to uviedol na piatkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, na ktorý bol pozvaný, aby vysvetlil, prečo sa na minulotýždňové vyhlásenie GP k uzneseniam o zrušení obvinení nedostali všetky médiá, ktoré prejavili záujem.

Málo miesta a pandemická situácia

Žilinka zdôraznil, že GP robí maximum pre rýchle a flexibilné informovanie verejnosti, odmietol tvrdenie o selekcii médií.

Zopakoval argumenty o kapacitných dôvodoch i pandemickej situácii, ktoré predurčili, že prítomné na vyhlásení GP budú štyri celoštátne televízie i dve agentúry a prostredníctvom online prenosu TASR bude zabezpečené zverejnenie obsahu širokej verejnosti.

"Tvrdenie, že sme niekoho nepustili, že niekto dostal a nedostal pozvanie, nezodpovedá realite. Jednoducho, zvolili sme v závislosti na podmienkach najefektívnejší formát plošného informovania,“ vyjadril sa Žilinka.

Poukázal na to, že nešlo o prvý prípad takto zvoleného informovania zo strany GP, pričom ho doteraz nikto nenamietal. Dodal, že GP odpovedala na všetky otázky všetkých médií, ktoré boli k téme vyhlásenia prokuratúre doručené.

Člen výboru Roman Foltin (SaS) apeloval, aby sa nehľadalo právne zdôvodnenie, prečo sa "to takto urobilo", ale spôsob, ako v budúcnosti zabezpečiť účasť pre všetkých, ktorí o to prejavia záujem. Priamo o to šéfa prokurátorov požiadal poslanec Jozef Pročko (OĽANO).

"Prosím, robte tie tlačové konferencie v budúcnosti tak, aby sa tam mohli dostať všetci novinári,“ povedal. Podpredseda výboru Miroslav Kollár (nezaradený) upozornil, že podobné prípady znižujú dôveryhodnosť prokuratúry. Kollár je totiž presvedčený, že záleží nielen na tom, čo sa robí, ale aj ako sa to robí. "V konečnom dôsledku verejnosť si nebude pamätať, koľko vyhlásení ste promptne a rýchlo dali, ale to, že ste v istej citlivej veci postupovali tak, že to vyvoláva otázky a pochybnosti,“ povedal Kollár.

Tlačovky mimo priestorov prokuratúry

Žilinka na rokovaní uviedol, že formy mediálnych výstupov sa budú odvíjať od témy, ktorú bude potrebné komunikovať a tiež od priestorových možností. "Ak bude potrebné zorganizovať tlačovú konferenciu, budeme hľadať možnosti mimo priestorov GP," povedal Žilinka.

Na tlačovú konferenciu GP SR vo štvrtok 2. septembra nevpustili novinárov z redakcií Denníka N, SME a Aktualít. Generálny prokurátor to vysvetlil kapacitou miestnosti, v ktorej sa konferencia konala.

Šéfredaktori spomínaných médií poslali otvorený list generálnemu prokurátorovi. Odmietli selektívny prístup k novinárom.

Žilinka v reakcii na sociálnej sieti odmietol obvinenia zo selekcie médií, poukazuje v ňom na to, že na tlačovej konferencii sa zúčastnili štyri celoštátne televízie a dve tlačové agentúry a bol zabezpečený aj online prenos, neskôr i zverejnenie uznesení na webe.