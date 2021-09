Kolíková: Nemám ťažké srdce na to, čo bude so stranou Za ľudí

Klub Za ľudí sa po odchode poslancov rozpadne.

14. sep 2021 o 23:23 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

Poslanec Alojz Baránik z SaS chce v parlamente iniciovať odvolávanie generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Podľa reakcií je to jeho osobnou iniciatívou, no zatiaľ na to nemá podporu koalície. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) reagoval, že to považuje za absolútnu anarchiu. V koalícii sa zatiaľ diskutuje o paragrafe 363, ktorým Žilinka zrušil obvinenie exšéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému.

O doterajších krokoch generálneho prokurátora a o odchode zo strany Za ľudí hovorí pre SME ministerka spravodlivosti MÁRIA KOLÍKOVÁ.

Alojz Baránik sa vyjadril, že by chcel v parlamente odvolávať Maroša Žilinku. Čo na to hovoríte?

Určite sa o tom budeme s poslancom Baránikom rozprávať. Teraz je však dôležitejšie sústrediť sa na to, aby sme našli koaličnú zhodu na ustanovenie paragrafu 363 a toho, čo s ním ďalej.

Napokon, aj posledné kauzy vytvárajú napätie medzi inštitúciami, Generálnou prokuratúrou, špeciálnou prokuratúrou a súdmi, a to nie je v právnom systéme dobre. Práve na to sa teraz treba sústrediť.

Bola by som veľmi rada, ak by sme našli riešenie, ktoré bude akceptovateľné nielen v rámci koalície, ale aj pre Generálnu prokuratúru, špeciálnu prokuratúru a Slovenskú advokátsku komoru. Plne sa na to sústredím.

Mária Kolíková od marca 2020 je ministerkou spravodlivosti,

v roku 2019 vstúpila do vtedy vznikajúcej strany Za ľudí,

v septembri 2021 zo Za ľudí spolu so šiestimi spolustraníkmi vystúpila pre konflikt s predsedníčkou strany Veronikou Remišovou,

vstúpili do poslaneckého klubu strany SaS, v ktorej funguje pod platformou Za spravodlivé Slovensko.

Mali by sa poslanci vyhrážať generálnemu prokurátorovi odvolávaním?

Žijeme v demokratickej krajine, máme slobodu názoru a vyjadrovania – a tým by som to uzavrela.

Má Maroš Žilinka vašu dôveru?