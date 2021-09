Fico: Musíme dať politickej scéne nástroj na riešenie vládnych kríz

Smer chce na septembrové rokovanie parlamentu predložiť novelu ústavy.

10. sep 2021 o 16:28 TASR

BRATISLAVA. V politickej praxi nastávajú situácie, keď je vypísanie predčasných volieb jediným racionálnym riešením vládnej krízy.

Po rozhodnutí Ústavného súdu SR ohľadom referenda o skrátení volebného obdobia stratilo Slovensko právne nástroje, ako v takomto prípade krízu riešiť, preto sa v Smere rozhodli predložiť na septembrové rokovanie parlamentu novelu ústavy.

V diskusii na TASR TV to povedal predseda Smeru Robert Fico.

„Priamo, ako to žiada ústavný súd, v nej hovoríme, že skrátenie volebného obdobia môže nastať aj na základe prijatého ústavného zákona alebo na základe referenda,“ uviedol.

Ak by novela v parlamente v prvom čítaní neprešla, Smer požiada prezidentku Zuzanu Čaputovú o posúdenie novej referendovej petície s dvoma otázkami, avizoval Fico. V prvej otázke by voliči odpovedali, či má byť súčasťou ústavy aj možnosť realizovať skrátenie volebného obdobia referendom alebo prijatím ústavného zákona v parlamente. V druhej by sa vyjadrili priamo k tomu, či si želajú predčasné parlamentné voľby.

„Ak prezidentka povie, že to nedá na ústavný súd, umožní nám to bez problémov začať zbierať podpisy na petíciu,“ doplnil predseda Smeru-SD.

V tejto súvislosti pripomenul rok 2011, keď v dôsledku hlasovania v parlamente padla vláda Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS). „Zrazu všetko prestalo fungovať. Vtedy tam ešte sedeli politici, ktorí sa tomu rozumeli, ako bol napríklad pán Dzurinda, ktorý minimálne vedel, že inú cestu ako predčasné parlamentné voľby nemá,“ uviedol Fico. Predčasné voľby vtedy umožnilo schválenie špeciálneho ústavného zákona.

Aktuálne Ústavný súd SR konštatoval, že skrátenie volebného obdobia referendom alebo prijatím ústavného zákona je v rozpore s ústavou. „Ústavný súd vlastne povedal, že Národná rada nie je rozpustiteľná a zagarantoval poslancom NR SR na štyri roky mandát,“ skonštatoval Fico.

„Nechcem, aby to vyzeralo tak, že považujem referendum za účelový nástroj, ktorý treba vytiahnuť, keď treba niekomu urobiť zle. Respektíve, keď treba tlačiť na koalíciu,“ vyhlásil Fico.

„My sme sa rozhodli ísť do referenda o predčasných voľbách nie preto, že sme už nedočkaví, ale preto, že situácia je neúnosná. A keby to referendum teraz na jeseň bolo, s vysokou pravdepodobnosťou by to bolo druhé úspešné referendum v histórii Slovenska,“ tvrdí.

Aktuálne je podľa neho v spoločnosti silná spoločenská objednávka na predčasné parlamentné voľby a do budúcnosti očakáva, že ešte zosilnie.