Kollár nechce spojenie Spolu s PS, bude kandidovať za predsedu

Protikandidátom by mal byť Juraj Hipš, ktorý sa s PS chce spojiť.

10. sep 2021 o 18:17 SITA

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Kollár mieni kandidovať za predsedu mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia (Spolu).

Dôvodom je, ako povedal pre agentúru SITA, že ho oslovilo približne sto členov strany, ktorí nechcú splynúť s Progresívnym Slovenskom (PS), pretože jeho predsedníčka Irena Bihariová rámcuje svoju stranu ľavicovo.

Hipš verzus Kollár

Protikandidátom Kollára má byť Juraj Hipš, ktorý sa funkcie predsedu Spolu vzdal.

Hipš chce znovu kandidovať za predsedu a presadzuje, aby sa Spolu spojilo s PS. Predsedníčka PS Irena Bihariová agentúre SITA povedala, že ju zo strany Kollára mrzí „takýto spôsob nedôstojného vymedzovania sa a dezinterpretácie ideologických nálepiek“.

Kollár ozrejmil, že neprichádzal pred štyrmi mesiacmi do Spolu s tým, že v septembri zvedie súboj o predsedu strany.

„Juraj Hipš nás postavil pred situáciu, že jediná šanca je rýchle splynutie s PS a s týmto bude znovu kandidovať na predsedu. Dlho som váhal, čo urobím. Tento týždeň ma oslovilo rádovo sto členov strany, ktorí nemajú chuť splynúť s PS tak, ako je dnes definované jeho predsedníčkou,“ uviedol Kollár. Na výzvu spolustraníkov zareagoval a chce sa uchádzať o funkciu predsedu s víziou pokračovania Spolu ako nesocialistickej a neetatistickej občianskej demokracie.

Na otázku, či je PS ľavicovou stranou, Kollár odpovedal, že čítal posledné rozhovory Bihariovej, kde „to jasne povedala a on to rešpektuje“.

„Časť členov Spolu vyjadrila názor, že s takto definovanou stranou nechcú splynúť, lebo je to iná DNA, ako má Spolu,“ podotkol. Do Spolu išiel s tým, že treba pokračovať v debatách s ďalšími osobnosťami či malými stranami o procese spolupráce a spájania. „Problém je skôr ten, že ja vnímam Spolu ako nesocialistickú, neetatistickú stranu a Irena Bihariová rámcuje PS ľavicovo. Či to tak je, neviem posúdiť, ale predsedníčka PS to takto rámcuje posledné týždne,“ priblížil poslanec.

Podľa neho sa má spájanie strán udiať na pôdoryse podobných hodnôt. Nemá problém s PS v ľudskoprávnych a kultúrno-etických otázkach. „Sme príčetní európski demokrati. Z môjho pohľadu táto kultúrno-etická agenda v čase krízy nie je ani politický program, ale povinná agenda,“ poznamenal.

PS nie je avantúra, tvrdí Bihariová

Bihariová v súvislosti s tvrdeniami o ľavicovosti PS povedala, že zdravotníctvo, školstvo alebo ochrana životného prostredia nemôžu byť ponechané len na voľnú ruku trhu a v tomto podľa nej PS nie je žiadna „avantúra“ na politickej scéne.

„Rešpektujem, že sa pán Kollár nechce s nikým spájať. Mrzí ma tiež, že predstavuje členom a členkám Spolu naše hnutie ako subjekt, ktorý nepovažuje za spoločného partnera. My sme stranu Spolu vždy považovali za najbližšieho partnera,“ uviedla Bihariová s tým, že by bola nerada, keby sa nešťastný typ komunikácie zanášal do spoločných vzťahov.

Zároveň pripomenula, že so Spolu vyhrali prezidentské, európske a bratislavské voľby. „Za podstatnú považujem motiváciu, pre ktorú sa chceme spájať. Práve hlbšou integráciou našich strán dokážeme ponúknuť zmysluplnú alternatívu voči súčasnej vláde a skorumpovanej opozícii,“ dodala predsedníčka PS.

V prieskume verejnej mienky, ktorý pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) uskutočnila agentúra Median SK od 31. augusta do 6. septembra na vzorke 1 018 respondentov, malo hnutie PS podporu 8,6 percenta opýtaných. Podpora Spolu v tomto prieskume spomenutá nebola. V prieskume agentúry AKO od 10. do 15. augusta na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov získala strana Spolu podporu 1,2 percenta opýtaných.

Podľa Kollára je na politickej scéne päť až 15 percent stredopravých voličov klasickej strednej triedy, ktorí dnes nemajú politické zastúpenie a niekto ten priestor obsadí.

„Neviem, či Spolu alebo ešte viac SaS. Treba sa o to pokúsiť, treba sa začať spájať, ale na základe podobných hodnôt, lebo inak to skončí ako v strane Za ľudí,“ reagoval na otázku možného rastu strany Spolu.

Poslanec Kollár tento rok vo februári odišiel zo strany Za ľudí po tom, čo kritizoval chaotické vládnutie pod vedením premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). V apríli vstúpil do mimoparlamentnej strany Spolu.