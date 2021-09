Dobré ráno: Samovraždy sprevádza mnoho mýtov

Mnohým samovraždám sa dá predísť.

13. sep 2021 o 0:09 Zuzana Kovačič Hanzelová, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško

Keď sa povie samovražda, mnoho ľudí jej nerozumie. Považuje ju za sebecký čin, za niečo zbytočné. Často si mnohí z nás nevedia predstaviť, čo musí prežívať človek, ktorý si sám zoberie život.

Niekedy je to výsledkom psychických chorôb, ktoré sa dali ľahko liečiť, niekedy bezvýchodiskovej situácie.

Pomohlo by, ak by sme mali menej stigmy okolo psychického zdravia a viac pochopenia pre ľudí s psychickými ťažkosťami. A pomohlo by aj to, aby sme v neposlednom rade mali dobrú sieť psychológov a psychiatrov.

V piatok bol svetový deň prevencie samovrážd - o tom prečo sa ľudia rozhodnú siahnuť si na život, a ako tomu predchádzať?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta riaditeľa krízovej linky IPčko Mareka Madra.

Zdroj zvukov: TV Markíza

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila milosť matke ťažko chorého dievčaťa. Odsúdili ju pre vymeškané hodiny, rozsudok bol jeden rok väzenia. Žena má okrem ťažko chorej dcéry ešte šesť detí.

Pošta uviedla novú známku pri príležitosti návštevy pápeža. Zobrazuje usmiateho Františka.

V roku 2020 sa výrazne zvýšilo násilie v rodinách. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku išlo až o 18-percentný nárast. Odborníci dlhodobo upozorňujú, že násilie v rodinách sa počas pandémie zhoršilo. Prokurátori a polícia často nevedia, ako na tieto prípady reagovať.

