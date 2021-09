Špeciálne Dobré ráno: Dzurinda bilancuje 20 rokov po páde dvojičiek

Rozhovor s Mikulášom Dzurindom.

10. sep 2021 o 23:45 Zuzana Kovačič Hanzelová, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič

Presne pred 20timi rokmi sme aj na Slovensku v hrôze sledovali teroristický útok na Spojené štáty.

V priamom prenose narazili dve lietadlá do dvojičiek v New Yorku, ktoré sa krátko na to zrútili. Bilancia je aj po 20tich rokoch hrozivá - takmer 3 tisíc obetí. 11. september zmenil celý svet a priniesol mnohé výzvy - niektoré zvládli západné demokracie lepšie, niektoré horšie, a niektoré nezvládli vôbec. Ako si na tento deň, ale aj 20 rokov po útokoch spomína vtedy úradujúci premiér?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa o téme rozpráva s expremiérom Mikulášom Dzurindom.

