Korčok k 11. septembru: Slovensko je naďalej pripravené stáť po boku partnerov v boji proti terorizmu

11. september nebol len americkou, ale medzinárodnou tragédiou, hovorí minister.

11. sep 2021 o 9:48 SITA

BRATISLAVA. Udalosti z 11. septembra 2001 neboli len americkou, ale aj medzinárodnou tragédiou s následkami, s ktorými sa ľudia vyrovnávajú dodnes.

Pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch amerických to uviedol slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zabíjať mohol zrazu ktokoľvek. Ako al-Káida pred 20 rokmi zasiala strach Čítajte

"Svet sa za 20 rokov od teroristických útokov na území Spojených štátov amerických zmenil. Nezmenilo sa však odhodlanie brániť a presadzovať hodnoty, na ktorých je založené spoločenstvo demokratických krajín, ktorého je Slovensko pevnou súčasťou," uviedol ďalej Korčok na sociálnej sieti.

„Pri tejto príležitosti opätovne potvrdzujeme pripravenosť Slovenskej republiky stáť po boku našich spojencov a partnerov v boji proti terorizmu vo svete. Ani po 20 rokoch nezabúdame na 2 977 obetí z viac ako 90 krajín, ktoré prišli o život počas tohto najhoršieho teroristického útoku v dejinách USA," dodal.

Útoky z 11. septembra 2001 boli sériou koordinovaných teroristických útokov. Podľa oficiálneho vyšetrovania štyri komerčné lietadlá unieslo devätnásť mužov z militantnej islamskej organizácie al-Káida.

Dve lietadlá narazili do Twin Towers Svetového obchodného centra v New Yorku, čím spôsobili pád obidvoch veží. Tretie lietadlo narazilo do západného krídla budovy vedenia Ministerstva obrany USA – Pentagónu vo Virgínii.

Štvrté lietadlo spadlo v Pensylvánii neďaleko mesta Shanksville po tom, čo sa niektorí pasažieri a členovia posádky pokúsili dostať lietadlo od teroristov pod svoju kontrolu.

Nikto na palube týchto lietadiel neprežil. Útoky si vyžiadali okolo 25-tisíc zranených a 2 977 obetí.