Afganistan treba podľa Hegera stabilizovať, aby sa opäť nestal útočiskom terorizmu

Premiér sa vyjadril pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov v USA.

11. sep 2021 o 12:29 TASR

BRATISLAVA. So spomienkou na brutálny čin spred dvoch dekád v USA sa ešte s väčšou obavou prizerám na situáciu v Afganistane, vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO) pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch.

Považuje za potrebné Afganistan stabilizovať, aby sa opätovne nestal útočiskom terorizmu. Uviedol to na sociálnej sieti.

"Myslím dnes na všetkých, ktorí prišli o svoj život, na všetkých, ktorí prišli o blízkych, a na všetkých hrdinov, ktorí okamžite prejavili odvahu, solidaritu a nebojácne na mieste činu zasiahli," napísal predseda vlády.

Heger zostáva idealistom

Spoločným cieľom by mal byť podľa Hegera svet, v ktorom sa každý bude cítiť slobodný a dostane šancu prežiť kvalitný život.

"Idealizmus? Áno. No napriek tomu si práve z úcty k tým, ktorí zbytočne prišli o život pri teroristických útokoch, vojnách či v bojoch za slobodu, dovolím ostať idealistom," poznamenal.

Premiér pripomenul, že náraz dvoch lietadiel do veží Svetového obchodného centra si vyžiadal takmer 3000 mŕtvych a približne dvojnásobok zranených.

"Tým sa tragédie neskončili - ľudia napokon zomierali aj v Pentagóne a nezabudnime ani na statočný zápas cestujúcich s teroristami počas letu 93, ktorý sa skončil v pensylvánskom poli," doplnil.

Naď: Keď sa terorizmus zapísal do životov ľudí viac ako predtým

Minister obrany Jaroslav Naď považuje pád dvojičiek v New Yorku za udalosť, ktorá zmenila vnímanie a potrebu posilnenia mechanizmov na obranu štátov, a to na pozadí kolektívnej obrany.

Jedenásty september roku 2001 je podľa Naďa dňom, keď sa do životov ľudí zapísal pojem terorizmus viac ako predtým. Zároveň je dňom, keď sa hranice solidarity a spolupatričnosti posunuli v každom na vyššiu priečku hodnôt.

"Spolu so smútkom z medzinárodnej tragédie však nastalo obrovské odhodlanie ešte viac brániť princípy demokracie, ktoré musíme chrániť aj dnes," skonštatoval šéf obrany. Dodal, že je povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sa zrak celého sveta neuprel na takúto tragédiu.

20. výročie 11. septembra 2001

V sobotu si USA pripomínajú 20. výročie teroristických útokov z 11. septembra 2001. Pätnásť mužov unieslo dopravné lietadlá komerčných leteckých spoločností a narazilo nimi do mrakodrapov Svetového obchodného centra (WTC), prezývaných Dvojičky, v New Yorku, do Pentagónu a jedno skončilo v poli v štáte Pensylvánia.

Títo muži boli Saudskoarabi, rovnako ako vodca al-Káidy Usáma bin Ládin. Jeho teroristická sieť zorganizovala tento útok na USA na svojej základni v Afganistane.

