Prieskum: Fico berie hlasy Pellegrinimu, Smer predbehol aj SaS

Republika by sa dostala do parlamentu.

12. sep 2021 o 13:05 (aktualizované 12. sep 2021 o 13:09) Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Strana Smer Roberta Fica v prieskumoch naďalej rastie na úkor Hlasu Petra Pellegriniho. Smeru agentúra Focus v septembrovom prieskume namerala 14,4-percentnú podporu, čo je najviac od rozkolu v strane a odchodu skupinky okolo Pellegriniho vlani v lete.

Hlas si drží líderskú pozíciu a v prieskume má 18,5-percentnú podporu, v júni to však bolo 21,6 percenta.

Dáta zbierala agentúra Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. V dňoch od 1. do 7. septembra sa 1002 respondentov pýtala, ktorú politickú stranu by volili, keby sa na Slovensku konali parlamentné voľby už počas najbližšieho víkendu.

Ficovi sa vypláca jeho aktivita, keď aj počas leta pravidelne zvolával tlačové konferencie.

Často kritizuje vládu a hovorí o "systéme udavačov" v korupčných kauzách, ktorí si zosúlaďujú výpovede a ich cieľom je "likvidovať opozíciu", hoci z dostupných informácií sa neukázalo, že by šlo o rozsiahlu schému, v ktorej by bolo možné poslať do väzby kohokoľvek.