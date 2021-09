Kollár o možnej zmene koaličnej zmluvy: Všetky scenáre sú otvorené

Pápeža sa chce Kollár pýtať na migráciu.

12. sep 2021 o 11:48 (aktualizované 12. sep 2021 o 12:24) TASR

BRATISLAVA. Prechodom frakcie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej do klubu SaS sa bude zaoberať koaličná rada. Dohodne sa, či sa bude otvárať koaličná zmluva, a rozhodne sa, či má Kolíková stále nárok na ministerské kreslo.

V diskusnej relácii V politike na televízii TA3 to uviedol predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina).

Miesto podpredsedu parlamentu by podľa Kollára malo ostať strane Za ľudí, vie si tam predstaviť poslanca Juraja Šeligu.

"Všetky scenáre sú otvorené. My nemáme žiadne personálne požiadavky," podotkol Kollár.

So zvyškom Za ľudí Kollár nerokuje

Kollár tvrdí, že so zvyšnými poslancami, ktorí ostali v strane Za ľudí, Sme rodina nerokuje. Považuje to za "nepekný akt", ak by rozkladal svojho koaličného partnera.

Kollár nemá ambíciu rozširovať klub, dodáva však, že sú otvorení a môže k nim prísť ktokoľvek. "Nerobíme lúpežné nájazdy do klubu OĽANO alebo kdekoľvek inde, že by som niekoho lákal a snažil sa hodiť udičku," skonštatoval predseda parlamentu.

Koaličná rada sa podľa Kollára musí stretnúť, aby spoločne rozlúskla situáciu, ktorá po odchode Kolíkovej frakcie do klubu SaS nastala. Koaličné rady bývajú v pondelok, no je možné, že sa pre návštevu pápeža Františka presunie na iný deň.

Kollár deklaroval, že Sme rodina nebude hlasovať za odvolávanie ministerky Kolíkovej, ktoré iniciuje opozícia.

V polícii sú podľa Kollára osobné zlyhania

Rešpektuje tiež rozhodnutie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) poveriť riadením Policajného zboru Štefana Hamrana. Hovorí, že Hamranovi treba dať na pozícii šancu, aby upokojil situáciu v polícii.

"Brutálna vojna" podľa Kollára v polícii nie je a netreba takýmito vyhláseniami strašiť ľudí. V polícii sú však nejaké osobné zlyhania.

“ Sú ľudia, ktorí sú zanietení antivaxeri. Je to v Rakúsku, Švédsku aj Nemecku, ale nikde v týchto krajinách neurobila opozícia to, čo u nás na Slovensku, že si z toho spravila politiku. „ Boris Kollár, šéf Sme rodina

Za nízkou zaočkovanosťou ľudí na Slovensku vidí Kollár boj opozície, ktorá si z tejto témy spravila kampaň.

"Sú ľudia, ktorí sú zanietení antivaxeri. Je to v Rakúsku, Švédsku aj Nemecku, ale nikde v týchto krajinách neurobila opozícia to, čo u nás na Slovensku, že si z toho spravila politiku," povedal predseda parlamentu.

Sme rodina bude návrh na povinné očkovanie vetovať

Predseda parlamentu v súvislosti s treťou vlnou pandémie povedal, že na Slovensku by už nemal nastať celoplošný lockdown. Delta variant nového koronavírusu prebehne podľa neho cez Slovensko rýchlo.

Sme rodina bude zároveň vetovať akýkoľvek návrh na povinné očkovanie.

Kollár sa má tiež stretnúť s pápežom Františkom, ktorý zavíta v nedeľu na Slovensko. Chce sa ho opýtať na názor napríklad na migráciu či budúcnosť cirkvi.

"Svet je iný, ako bol pred 200 - 300 rokmi, takže akým spôsobom sa bude cirkev modernizovať. Určite musí reflektovať na nové výdobytky vedy, techniky, poznania," uviedol.