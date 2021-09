Opozícia chce kvôli referendu meniť rokovací poriadok, koalícia to odmieta

Nebudeme meniť rokovací poriadok len preto, že si to zmysleli opoziční poslanci, vyhlásil Šipoš.

12. sep 2021 o 12:49 TASR

BRATISLAVA. Rokovací poriadok Národnej rady nebudeme teraz meniť preto, lebo si to zmysleli opoziční poslanci. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš to uviedol v nedeľnej relácii TA3 V politike v súvislosti s návrhom opozície, ktorý by jej umožnil opäť predložiť legislatívne zmeny potrebné na konanie sa ich zastaveného referenda.

Nezaradený poslanec Erik Tomáš z mimoparlamentného Hlasu povedal, že nechcú, aby 600-tisíc podpisov za konanie sa referenda o skrátení volebného obdobia skončilo v koši. Návrhom podľa neho zároveň reagujú aj na rozhorčenie koaličných poslancov po tom, ako Ústavný súd referendum zastavil.

Šipoš nevidí dôvod na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) ani ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktoré navrhujú opoziční poslanci. Prípadné otázniky si podľa neho vyriešia na koaličnej rade.

Zopakoval, že v klube OĽANO majú poslanci zanikajúceho klubu Za ľudí dvere otvorené.