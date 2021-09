Zasadne pracovná skupina k paragrafu 363. Kolíková očakáva posun

Ministerka chce, aby sa zúžilo množstvo alternatív, ktoré pripadajú do úvahy.

13. sep 2021 o 14:10 SITA

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) očakáva na stretnutí pracovnej skupiny k paragrafu 363 Trestného poriadku posun v odbornej debate. Zasadnutie skupiny sa má uskutočniť v pondelok.

Je podľa nej na mieste, aby sa zúžilo množstvo alternatív, ktoré pripadajú do úvahy. Uviedla to v pondelok na tlačovej besede.

„Sú ambicióznejšie riešenia, ktoré si nemyslím, že by sme teraz presadili ako koalícia. Potom sú v niečom menej ambiciózne, ale na druhej strane ešte stále zmysluplné, na ktorých si myslím, že by mohla byť zhoda. Skôr sú to tie riešenia, kde by som predpokladala, že bude zapojený ďalší subjekt, napríklad súd,“ vysvetlila Kolíková.

Na stretnutí pracovnej skupiny by sa mali zúčastniť aj predstavitelia Úradu špeciálnej prokuratúry a Generálnej prokuratúry SR.

Na základe paragrafu 363 Trestného poriadku Generálnej prokuratúry 31. augusta zrušila obvinenia voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému šéfovi kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Ľubomírovi Arpášovi a jeho manželke Dane Arpášovej a tiež dve obvinenia voči exriaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému.

Paragraf 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon.

V súvislosti s týmito rozhodnutiami koalícia zriadila pracovnú skupinu, ktorá ma preskúmať a upraviť toto ustanovenie.