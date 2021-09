Ranný brífing: Vojna policajtov sa stupňuje

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

13. sep 2021 o 23:52 Michal Deliman

Antitím inšpekcie ministerstva vnútra zadržal štyroch vyšetrovateľov NAKA z tímu Očistec aj vlastného šéfa. Inšpekcia zasiahla proti policajtom po tom, ako sa objavil návrh na zadržanie príslušníkov inšpekcie.

Zdá sa, že Robert Fico a jeho ľudia chytili druhý dych. Vojna v polícii sa prikláňa skôr na ich stranu, prepad preferencií Smeru sa nielenže zastavil, ale naopak posilňuje a sci-fi už úplne nie je ani predstava, že by mohol v prieskumoch dokonca viesť. Čo sa teda stalo a čo sa diať bude? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ako boj o kajúcnikov vyústil do zadržania ľudí z Očistca

Pápež si uctil obete holokaustu, Bezáka prijal osobne

Stavebné sporenie? Zastaraný systém, ktorý sa vláda bála zrušiť

Svetové médiá: Pápež sa vymedzil voči Orbánovi, s Čaputovou si rozumejú

Medvedev vyhral US Open a ukončil víťaznú sériu Djokoviča

Dá sa kúpiť zdravie v tabletke? Sedem mýtov o vitamínoch

Boj o kajúcnikov vyústil do zadržania ľudí z Očistca

Ilustračná fotografia. (zdroj: TASR)

Štyria elitní vyšetrovatelia NAKA, ktorí pôsobia v policajnom tíme Očistec a v poslednom roku postupne rozpletali mafiánske väzby na polícii, sami skončili v putách. Dvoch z nich, Jána Čurillu a Pavla Ďurku obvinili zo zneužívania právomoci a ovplyvňovania svedeckých výpovedí v kauze kajúcnikov.

Vyšetrovateľov zadržal takzvaný antitím inšpekcie ministerstva vnútra, ktorej úlohou je vyšetrovať trestné činy policajtov. Tento antitím donedávna viedla Diana Santusová.

Pre podozrenia z toho, že je zaujatá, jej službu dočasne pozastavil zastupujúci šéf inšpekcie Peter Scholtz. Toho jeho podriadení zadržali tiež. Prišli si poňho priamo do jeho kancelárie.

Zásah prišiel potom, ako cez víkend do médií unikol návrh NAKA na zadržanie Santusovej a ďalších ľudí podozrivých z vytvorenia skupiny, ktorá mala odstaviť tím Očistec. Minister vnútra Roman Mikulec reagoval tým, že zatýkanie považuje za pokračovanie snahy o zastrašovanie vyšetrovateľov.

Denník SME k tejto téme pripravil otázky a odpovede.

Mimoriadny výbor: Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa zvoláva mimoriadne zasadnutie výboru k situácii v polícii. Pozvať chcel aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Petra Scholtza, toho však zadržali tiež.

Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa zvoláva mimoriadne zasadnutie výboru k situácii v polícii. Pozvať chcel aj riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Petra Scholtza, toho však zadržali tiež. Vojna policajtov: Bezprecedentnosť zadržania vyšetrovateľov ukazuje nezlomné odhodlanie ľudí, ktorí sa krokmi NAKA cítia podvedení, keďže prirodzeným stavom dlhé roky bola beztrestnosť, píše Peter Schutz.

Bezprecedentnosť zadržania vyšetrovateľov ukazuje nezlomné odhodlanie ľudí, ktorí sa krokmi NAKA cítia podvedení, keďže prirodzeným stavom dlhé roky bola beztrestnosť, píše Peter Schutz. Chaos pracuje pre Fica: Neostáva nič iné, len sa spoliehať, že čestní policajti, vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia prevážia. Lebo nie je isté, či táto krajina prežije ďalší únos štátu bez toho, aby bola ohrozená samotná demokracia, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Pápež si uctil obete holokaustu, Bezáka prijal osobne

Stretnutie pápeža Františka s emeritným arcibiskupom Bezákom a jeho rodinou. (zdroj: vaticannews)

Pápež František je na Slovensku druhý deň. V prezidentskom paláci sa stretol s prezidentkou a osobnosťami spoločenského života, kde pápež spolu s prezidentkou vystúpili s príhovormi. Následne sa presunul do Dómu sv. Martina na stretnutie s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi.

Popoludní na Rybnom námestí hovoril so židovskou komunitou a vyjadril pietu nad obeťami holokaustu. Podvečer na apoštolskej nunciatúre prijal šéfa parlamentu Borisa Kollára a premiéra Eduarda Hegera.

Na stretnutí s pápežom Františkom v dóme chýbal bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Konferencia biskupov Slovenska tvrdí, že ho pozvala. Do záhrady prezidentského paláca ho zas pozvala prezidentka Zuzana Čaputová.

Bezák tvrdí, že sa nestihol včas presunúť z prezidentskej záhrady do dómu, nakoniec sa s Františkom stretol súkromne v priestoroch bratislavskej nunciatúry. Na stretnutí s pápežom sa zúčastnila aj Bezákova rodina.

Pápežský špeciál: Pápež hovoril o pokore, o slobode, o pokušení okázalosti a nádhery, ale že tiež musíme hľadať kompromis a dialóg, pretože len spoločne zvládneme skúšky, akou je napríklad pandémia a že viera, tá nesmie zdôvodňovať diskrimináciu ani útlak. Téme sa venuje špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno.

Pápež hovoril o pokore, o slobode, o pokušení okázalosti a nádhery, ale že tiež musíme hľadať kompromis a dialóg, pretože len spoločne zvládneme skúšky, akou je napríklad pandémia a že viera, tá nesmie zdôvodňovať diskrimináciu ani útlak. Téme sa venuje špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. František ako zjednotiteľ: Pápež František má povesť presvedčeného humanistu a nevyhýba sa otváraniu dlhodobo tabuizovaných tém. Pravdepodobne zaznejú aj slová, ktoré sa mnohým nebudú počúvať ľahko, píše Katarína Šomodiová.

Pápež František má povesť presvedčeného humanistu a nevyhýba sa otváraniu dlhodobo tabuizovaných tém. Pravdepodobne zaznejú aj slová, ktoré sa mnohým nebudú počúvať ľahko, píše Katarína Šomodiová. Vnútorné zrkadlo: Interpretátori, konšpirátori a komentátori už predostreli desiatky hypotéz, čo má znamenať, že sa na roztočenom glóbuse pápežov prst zastavil práve na Slovensku. Všetci sa zhodnú iba v tom, že voľba nie je náhodná, píše Ján Gavura.

Interpretátori, konšpirátori a komentátori už predostreli desiatky hypotéz, čo má znamenať, že sa na roztočenom glóbuse pápežov prst zastavil práve na Slovensku. Všetci sa zhodnú iba v tom, že voľba nie je náhodná, píše Ján Gavura. Nebo je modré, pápež je katolík: Doktrínou je stále ubližovanie, popieranie rovnosti mužov a žien a nepochopenie inakosti. Na to by sme nemali zabúdať ani počas návštevy, píše Pavol Hardoš.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pribudlo 54 pozitívne testovaných, zdravotníci urobili spolu 1 439 PCR testov. V súvislosti s ochorením Covid-19 zaevidovali dve nové úmrtia. V nemocniciach ubudli štyria hospitalizovaní pacienti, momentálne ich tam leží 177. Počet zaočkovaných sa zvýšil o 192.

Pribudlo 54 pozitívne testovaných, zdravotníci urobili spolu 1 439 PCR testov. V súvislosti s ochorením Covid-19 zaevidovali dve nové úmrtia. V nemocniciach ubudli štyria hospitalizovaní pacienti, momentálne ich tam leží 177. Počet zaočkovaných sa zvýšil o 192. Trnku odpočúvali: Nové dosiaľ nezverejnené dôkazy predložila prokuratúra v procese so svojím bývalým šéfom Dobroslavom Trnkom. Na pojednávaní vyšlo najavo, že vyšetrovatelia prípadu dali Trnku v lete 2019 odpočúvať. Trnka bol v tom čase ešte aktívnym prokurátorom.

Nové dosiaľ nezverejnené dôkazy predložila prokuratúra v procese so svojím bývalým šéfom Dobroslavom Trnkom. Na pojednávaní vyšlo najavo, že vyšetrovatelia prípadu dali Trnku v lete 2019 odpočúvať. Trnka bol v tom čase ešte aktívnym prokurátorom. Vyšetrovanie nákupu Sputnika: Ruskou vakcínou Sputnik V sa od konca augusta na Slovensku už neočkuje, no jej zvláštny nákup naďalej prešetruje polícia. Jednou z možností tak stále je aj stíhanie ľudí, ktorí stáli za kontroverznou zmluvou v celkovej hodnote asi 16 miliónov eur.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie od SME ✍️ Výber šéfredaktorky: Šéfredaktorka Beata Balogová každý týždeň odporúča články, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Odoberať > 🤔 Víkendový výber: Zaujímavé rozhovory, príbehy či výlety do histórie. To najlepšie z víkendového čítania priamo na váš e-mail. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov: Raz týždenne vyberieme najzaujímavejšie rozhovory, ktoré spravili naši kolegovia. Odoberať >

Stavebné sporenie? Zastaraný systém, ktorý sa vláda bála zrušiť

Záujem o stavebné sporenie klesá. (zdroj: SME/Marko Erd)

V sektore stavebných sporiteľní po odchode Wüstenrotu ostali dvaja hráči: líder trhu Prvá stavebná sporiteľňa a okrajová ČSOB stavebná sporiteľňa. Obe tvrdia, že v tomto biznise chcú pokračovať, hoci budúcnosť nevyzerá ružovo.

Ako upozorňuje aj Národná banka Slovenska, stavebné sporiteľne strácajú klientov i vklady: "Od septembra 2019 zaznamenal sektor stavebných sporiteľní prakticky každý mesiac len poklesy objemu úverov."

Zo stavebného sporenia sa stal nemastno-neslaný finančný produkt, ktorý pred časom stratil aj poslednú marketingovú zbraň - štátnu prémiu. A v kombinácii s ďalšími zásahmi štátu boli zo stavebného sporenia vymazané aj ďalšie kľúčové výhody, čo sporiteľov odrádza ešte viac.

Ak by sa stavebné sporiteľne spoliehali len na poskytovanie klasického stavebného sporenia, vzdali by to už dávnejšie. No využitie tohto finančného produktu sa medzičasom posunulo.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

O živote s kávou: Značku 9 Grams Coffee založil jeden z najväčších odborníkov na kávu na Slovensku. Marián „Mayo“ Galuška pritom praží kávové zrná v garáži. Rád si pred ňu vytiahne drevenú stoličku, pofajčieva na nej šúľané cigarety a dym zapíja vlastnou kávou.

Značku 9 Grams Coffee založil jeden z najväčších odborníkov na kávu na Slovensku. Marián „Mayo“ Galuška pritom praží kávové zrná v garáži. Rád si pred ňu vytiahne drevenú stoličku, pofajčieva na nej šúľané cigarety a dym zapíja vlastnou kávou. Rozhovor o káve: Káva nie je len nápoj, ktorý ráno prebudí človeka. Už dlhé stáročia je každodenným rituálom a milovníci kávy to dobre poznajú. Expertka na kávu Pavla Marková v rozhovore okrem iného hovorí, že kávu máme piť takú, aká nám chutí, a že pridať mlieko nie je hriech.

Káva nie je len nápoj, ktorý ráno prebudí človeka. Už dlhé stáročia je každodenným rituálom a milovníci kávy to dobre poznajú. Expertka na kávu Pavla Marková v rozhovore okrem iného hovorí, že kávu máme piť takú, aká nám chutí, a že pridať mlieko nie je hriech. Arca má reštrukturalizačný plán: Spoločnosť Arca Capital Slovakia predložila veriteľskému výboru reštrukturalizačný plán, podľa ktorého by mali nezabezpečení veritelia dostať počas piatich rokov 67 percent svojich pohľadávok. V prípade konkurzu by veritelia získali naspäť iba 22 percent svojich pohľadávok.

Svetové médiá: Pápež sa vymedzil voči Orbánovi, s Čaputovou si rozumejú

Pápež František a prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Návšteva pápeža Františka v Maďarsku bola neobvykle krátka, na Slovensku zato pobudne oveľa dlhšie. Tak hodnotí Františkovu aktuálnu cestu agentúra Reuters.

Kým v Budapešti sa pápež zdržal len sedem hodín, na Slovensku strávi takmer štyri dni a navštívi štyri mestá, zdôrazňuje Reuters. Tento rozdiel si všímajú aj ďalšie zahraničné médiá.

Televízia BBC na webe uvádza, že po krátkej zastávke v Maďarsku vysiela pápež niekoľkodňovou návštevou Slovenska signál.

„Pápež František si veľmi porozumel s prezidentkou Zuzanou Čaputovou počas jej návštevy vo Vatikáne,“ hovorí pre SME odborník na cirkevné dejiny Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akadémie vied Českej republiky.

Šebek zdôrazňuje, že pápež a slovenská hlava štátu majú k sebe v hodnotových otázkach veľmi blízko. „Pápež dal zároveň pomerne kriticky najavo, že nesúhlasí s nacionalisticko-populistickým zameraním maďarského premiéra Viktora Orbána,“ dodáva historik.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Biden mení rétoriku: Americký prezident Joe Biden je frustrovaný z rastúceho počtu pozitívnych na koronavírus v Spojených štátoch. Oznámil, že navrhne povinné očkovanie pre pracovníkov firiem s viac ako sto zamestnancami. To vyvolalo politické roztržky, pričom padajú aj vyhrážky žalobami proti Bidenovej administratíve.

Americký prezident Joe Biden je frustrovaný z rastúceho počtu pozitívnych na koronavírus v Spojených štátoch. Oznámil, že navrhne povinné očkovanie pre pracovníkov firiem s viac ako sto zamestnancami. To vyvolalo politické roztržky, pričom padajú aj vyhrážky žalobami proti Bidenovej administratíve. Izraelský ozbrojený robot: Dodávateľská spoločnosť izraelskej armády predstavila ozbrojeného robota ovládaného na diaľku, ktorý sa môže využívať na hliadkovanie v bojových zónach, streľbu či vystopovanie špiónov. Súčasťou jeho vybavenia sú kamery, senzory a dve automatické zbrane.

Dodávateľská spoločnosť izraelskej armády predstavila ozbrojeného robota ovládaného na diaľku, ktorý sa môže využívať na hliadkovanie v bojových zónach, streľbu či vystopovanie špiónov. Súčasťou jeho vybavenia sú kamery, senzory a dve automatické zbrane. Kim má novú raketu: Severná Kórea skúšobne odpálila nový typ "riadených striel dlhého doletu". Rakety údajne za 7 580 sekúnd preleteli vzdialenosť 1500 kilometrov a potom úspešne zasiahli svoje ciele.

Zo zahraničných webov:

Medvedev vyhral US Open a ukončil víťaznú sériu Djokoviča

Daniil Medvedev vybojoval na US Open svoj prvý grandslamový titul. (zdroj: TASR/AP)

Posledný krok býva najťažší. Postupne, ako sa Novak Djokovič blížil k finále US Open, pýtali sa ho novinári na šancu dosiahnuť grandslam. Vyhrať všetky štyri veľké turnaje v jednom roku.

„Miliónkrát som vravel, samozrejme, že som si vedomý histórie a dodáva mi to motiváciu. Ale keď o tom budem príliš premýšľať, tak mentálne ma to odrovná,“ hovoril srbský tenista.

„Budem k tomu zápasu pristupovať akoby bol môj posledný, pretože to je možno najdôležitejší zápas mojej kariéry. A možno to tak nie je, ale tento rok je najdôležitejší určite.“

Djokovič najdôležitejší zápas tohto roka nezvládol. Vo finále US Open prehral s Daniilom Medvedevom 4:6, 4:6, 4:6. Ruský tenista ukončil 27-zápasovú víťaznú sériu Djokoviča na grandslamoch a oplatil mu finálovú prehru z tohtoročného Australian Open.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Pamätný hokejový zápas: Pred 40 rokmi zažili hráči s javorovým listom na drese azda najväčšiu potupu v histórii. Vo finále Kanadského pohára 1981 prehral domáci výber so Sovietskym zväzom vysoko 1:8. Ale aj po zápase sa diali nevídané veci.

Pred 40 rokmi zažili hráči s javorovým listom na drese azda najväčšiu potupu v histórii. Vo finále Kanadského pohára 1981 prehral domáci výber so Sovietskym zväzom vysoko 1:8. Ale aj po zápase sa diali nevídané veci. Aké je to trénovať v Zambii: Bol prvý Slovák, ktorý si zahral v Lige majstrov. S Hajdukom Split sa Karol Praženica dostal až do štvrťfinále, aj to je na slovenské pomery veľká vec. Čelil slávnemu Ajaxu Amsterdam. Dnes je asistentom trénera zambijskej reprezentácie.

Bol prvý Slovák, ktorý si zahral v Lige majstrov. S Hajdukom Split sa Karol Praženica dostal až do štvrťfinále, aj to je na slovenské pomery veľká vec. Čelil slávnemu Ajaxu Amsterdam. Dnes je asistentom trénera zambijskej reprezentácie. Prekonal magickú métu: Košičan Alexander Vaško ml. dosiahol na majstrovstvách sveta vo vodnom lyžovaní za vlekom v Poľsku skvelý úspech. V disciplíne skoky pokoril ako prvý na svete hranicu 70 m. Pre predstavu ide o dĺžku takmer troch tenisových kurtov.

Dá sa kúpiť zdravie v tabletke? Sedem mýtov o vitamínoch

Vitamínmi sa môžete aj predávkovať. (zdroj: AdobeStock)

Vitamíny sú pre človeka nevyhnutné. Zohrávajú dôležitú úlohu pri metabolizme. Keďže si ich ľudské telo nevie vytvárať samo v dostatočnej miere, prípadne ich neprodukuje vôbec, musíte mu v tom pomáhať zdravou a vyváženou stravou.

Na rozdiel od syntetických doplnkov vie organizmus vitamíny získané z potravín lepšie vstrebať a následne ich využiť vo svoj prospech. Napriek tomu ľudia neraz siahnu radšej po produktoch z regálov dúfajúc, že nimi vyriešia svoje zdravotné problémy.

Doplnky stravy nie sú lieky, no aj tak o nich kolujú mýty vyzdvihujúce ich zázračné účinky.

V skratke ďalšie správy o zdraví:

Mizokinéziou trpí každý tretí: Existujú ľudia, ktorým vrtenie, podvedomé trasenie nohou alebo bezmyšlienkovité poklepkávanie prstami u iných spôsobujú muky. Zistilo sa, že tento zvláštny jav, ktorý sa nazýva mizokinézia, ovplyvňuje a znepríjemňuje sociálne životy širokej populácie.

Existujú ľudia, ktorým vrtenie, podvedomé trasenie nohou alebo bezmyšlienkovité poklepkávanie prstami u iných spôsobujú muky. Zistilo sa, že tento zvláštny jav, ktorý sa nazýva mizokinézia, ovplyvňuje a znepríjemňuje sociálne životy širokej populácie. Quinoa ponúka veľa v malom: Kým pred pár rokmi ste ju mohli kúpiť iba v obchodoch so zdravou výživou, dnes ju dostať takmer všade. Výrazné benefity, ktoré quinoa ponúka, súvisia najmä s jej vysokou nutričnou hodnotou.

Kým pred pár rokmi ste ju mohli kúpiť iba v obchodoch so zdravou výživou, dnes ju dostať takmer všade. Výrazné benefity, ktoré quinoa ponúka, súvisia najmä s jej vysokou nutričnou hodnotou. Ako prebudiť neuróny: Čo pomôže po prázdninách vrátiť sa do efektívneho školského či pracovného rytmu? Praktické stratégie na stimuláciu mozgových buniek pre SME komentuje neurogenetik Tomáš Eichler.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: František Majerský. (zdroj: SME)

Koľko záchranárov je nezaočkovaných? Odškodnila už vláda rodiny zdravotníkov, ktorí zomreli počas druhej vlny na Covid? V čom by pomohli defibrilátory v každej menšej obci? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Františkom Majerským, prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

Podcasty SME

Odsúdení na neúspech: Deti z osád v našom školstve nemajú šancu

Karikatúra

Dôvod návštevy. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Cuketový koláč s kozím syrom a orechmi. (zdroj: Fotolia)

Pizza, roláda aj jednohubky. Vybrali sme pre vás recepty na slané cuketové koláče.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.