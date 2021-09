Šéf záchranárov: Niektorí záchranári neveria očkovaniu, pritom vidia ťažké prípady covidu na vlastné oči

Podľa Františka Majerského je zaočkovaných 80 percent záchranárov.

14. sep 2021 o 20:37 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

„Myslím, že sme ešte nemali v sanitke zaočkovaného pacienta s ťažkým priebehom covidu,“ hovorí prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský.

Aj preto budú podľa neho zásahy záchranárov počas nastupujúcej tretej vlny šírenia koronavírusu na Slovensku iné. Zdravotníci aj záchranári sa podľa neho na predošlých vlnách poučili, ako sa pri zásahoch správať.

Aj preto nerozumie tým, ktorí sa nedali zaočkovať. Hovorí, že nezaočkovaných záchranárov je približne 20 percent. „Zdá sa mi to trochu zvláštne, lebo keď vidím pacientov s covidom, pracujem s nimi a vozím ich, neviem si predstaviť silnejší dôkaz.“

Ako v súčasnosti vyzerajú vaše záchranárske služby? Už cítite tretiu vlnu covidu?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pýtal som sa kolegov na stretnutí v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, ako to cítia. Už je pomaly nábeh na výjazdy po celom Slovensku. V Poprade to už cítime, ale potreboval som vedieť dáta z celého Slovenska. V priebehu dvoch-troch týždňov sa to podľa mňa vystupňuje tak, že budeme už v tretej vlne.

František Majerský prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov je od roku 2017,

vyštudoval zdravotnícke záchranárstvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a verejné zdravotníctvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,

od roku 2010 je predsedom OZ Záchrana,

je držiteľom Zlatého záchranárskeho kríža za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu.

Môžete bližšie opísať, čo to znamená, keď hovoríte, že to pomaly cítite?

Už sa začínajú výjazdy ku covid pacientom, ktoré cez leto neboli. Pacienti majú zhoršený zdravotný stav, ťažko sa im dýcha.

Nie je to ešte ako predtým, že ich bolo za deň sedemnásť, na stanici štyria či piati. Napríklad na mesto sú dva až traja, ale v niektorých nemocniciach sa znovu začínajú otvárať covid oddelenia.