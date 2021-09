Fair-play vyzvala rezort vnútra, aby stiahol časť novely umožňujúcu uložiť pokutu za urážku politika

Novinka by mala byť presadená v rámci novely Zákona o policajnom zbore.

15. sep 2021 o 15:13 SITA

BRATISLAVA. Aliancia Fair-play vyzvala Ministerstvo vnútra SR, aby stiahlo časť legislatívneho návrhu, ktorá by umožnila uložiť pokutu 500 eur za urážku verejného činiteľa. Návrh definuje nový priestupok spočívajúci v urážke verejného činiteľa pre výkon jeho právomocí. O spáchaní priestupku by podľa návrhu rozhodoval štátny úradník.

Podľa riaditeľa Aliancie Fair-play Peter Kunder však politici nepotrebujú špeciálnu ochranu pred kritikmi. Uviedol to vo svojom stanovisku. Novinka by mala byť presadená v rámci novely Zákona o policajnom zbore, ktorej pripomienkové konanie rezort momentálne vyhodnocuje.

Kunder konštatoval, že zavedenie daného priestupku by sa stalo „bičom“ nad kritikmi práce verejných činiteľov, pričom slovenská spoločnosť v tejto oblasti potrebuje slobodnú verejnú diskusiu.

Poukázal na to, že pri súdnych sporoch na ochranu dobrého mena sa vychádza z opačného predpokladu. Aj z rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že politik by mal strpieť väčšiu mieru kritiky, dokonca aj viac expresívne vyjadrovanie a väčšie zásahy do súkromia než bežný človek.

„Uzákoňovanie špeciálnych postupov na trestanie kritikov konania mocných je chorý nápad. Potrebujeme slobodu kritizovať návrhy zmien, ktoré sú formálne, pridrahé, hlúpe, nedomyslené, či, naopak, premyslené, no myslené veľmi zle. A súčasťou toho musí byť aj sloboda nelichotivo sa vyjadrovať o politikoch, či iných verejných činiteľoch, ktorí také návrhy predkladajú,“ uzavrel.