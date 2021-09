Dobré ráno: Bezák vďaka pápežovi zažil po deviatich rokoch comeback

Čo nám priniesla návšteva pápeža?

15. sep 2021 o 23:37 Jana Maťková, Ján Krempaský, Adam Blaško

Vypočujte si podcast

Takmer štyri dni strávil pápež František na Slovensku navštevovaním rôznych miest a komunít.

Okrem Rómov sa stretol aj s gréckokatolíkmi, židovskou obcou, mladými či jezuitmi. Jeho program uzatvárala omša v Šaštíne, ktorú celebroval spolu s biskupmi - aj s emeritným arcibiskupom Robertom Bezákom.

Aký signál tým pápež vyslal a aký odkaz má jeho návšteva priniesť nám ako spoločnosti?

Jana Maťková sa pýta Jána Krempaského, redaktora denníka SME, ktorý celý čas sledoval kroky pápeža.

Zdroje zvukov: RTVS, TASR

