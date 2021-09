Súd s Kováčikom pokračuje, doviezli zadržaného Zemana

Bývalý špeciálny prokurátor je obžalovaný zo spolupráce s takáčovcami.

16. sep 2021 o 8:54 Peter Kováč

Článok priebežne aktualizujeme.

PEZINOK. Mal to byť výsluch cez telemost, napokon bývalého takáčovca Mateja Zemana doviedli v putách priamo na súd.

Proces s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom vo štvrtok pokračuje práve výsluchom Zemana. V poradí ide o jedenásty pojednávací ddeň.

Sudkyňa Pamela Záleská ho dala predvolať už druhý raz, pôvodne vypovedal v úvode procesu v júli.

Medzičasom chcela polícia Zemana zadržať, no ušiel do zahraničia a v Chorvátsku požiadal o politický azyl. Minulý týždeň v piatok však Zemana napokon zadržali na hraničnom priechode Rajka. Sudca ho následne poslal do väzby.

Kováčik je obžalovaný zo spolupráce práve so skupinou takáčovcov, v ktorej Zeman pôsobil. Podľa obžaloby od skupiny prijímal úplatky a pre zoskupenie tiež údajne vynášal utajované materiály z prokuratúry.

Zeman pôvodne pred súdom opísal, ako vybavoval prepustenie na slobodu Ľubomírovi Kudličkovi zo skupiny takáčovcov. Najprv to riešil s Kováčikovým kamarátom Viliamom Ružičkom. Cez neho mala byť odmena pre špeciálneho prokurátora "tridska", teda 30-tisíc eur.

Udalosti nabrali spád, keď bol Zeman na oslave iného takáčovca v Chorvátsku a črtalo sa, že špecializovaný súd prepustí Kudličku na kauciu. Vtedy Zeman skúsil inú cestu ku Kováčikovi, a to cez Ľudovíta Makóa z finančnej správy. To sa ukázalo ako efektívnejšie riešenie, hoci aj drahšie. Cena stúpla na stotisíc eur, pričom priamo Kováčikovi šla polovica z toho. Sprostredkovateľom bol exsiskár František Böhm, ktorý mal takisto blízko k takáčovcom.