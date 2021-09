Slovensko bude mať prvýkrát zastúpenie vo Výkonnej rade WHO

Slovensko bude zastupovať profesor Jozef Šuvada.

16. sep 2021 o 11:48 SITA

BRATISLAVA. Profesor Jozef Šuvada bude zastupovať Slovensko vo Výkonnej rade Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Potvrdil to v stredu 15. septembra Regionálny výbor WHO pre Európu.

Ako v tlačovej správe uviedol komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí, rozhodnutie je potvrdením odborných kvalít slovenského kandidáta a zároveň významným úspechom slovenskej diplomacie.

Svoju prácu vo Výkonnej rade WHO začne profesor Šuvada napĺňať po májovom zhromaždení organizácie.

„Pôjde o historicky prvý trojročný mandát Slovenskej republiky v tomto dôležitom orgáne. Slovensko je pripravené pomôcť v boji proti prebiehajúcej pandémii a zabezpečiť zdravšiu a udržateľnú budúcnosť pre všetkých,“ zdôraznil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS).

Výkonná rada Svetovej zdravotníckej organizácie je zložená z 34 odborníkov v oblasti zdravia z celého sveta. Hlavnou úlohou rady je napĺňať rozhodnutia a politiky vrcholného orgánu WHO - Svetového zdravotníckeho zhromaždenia, a je tiež jeho hlavným riadiacim orgánom v období medzi zasadnutiami.