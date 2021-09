Ako môžu fajčiari pomôcť prírode? Úplne jednoducho

Ohorky sú jeden z najrozšírenejších odpadov obsahujúcich plasty.

Ak by sa vás spýtali, ktorý je najrozšírenejší plastový odpad, ako by ste odpovedali? Slamky alebo fľaše? Možno sú ním ohorky z cigariet.

Na Slovensku sa ročne predá približne sedem miliárd cigariet a fajčí necelých 20 percent populácie. Len málo fajčiarov však vie, že ohorky z nich patria medzi jeden z najrozšírenejších odpadov obsahujúcich plasty.

Obsahujú acetát celulózy, čo je bioplast vyrobený z drevnej buničiny a tiež nikotín a ťažké kovy. Ak skončia v pôde, brzdia vývoj rastlín. Bežne sa tiež dostávajú do vodných tokov a nakoniec do oceánov, kde ich konzumujú ryby. Trvá 15 rokov, kým sa úplne rozložia.

Ohorky končia na zemi

Ako ukázal najnovší prieskum agentúry Actly, každý piaty fajčiar odhodí ohorok z cigarety na zem. Viac ako 50 percent fajčiarov si myslí, že ohorky sú rýchlo biologicky rozložiteľné. Netušia, že vážne škodia životnému prostrediu.

Až pätina opýtaných fajčiarov na Slovensku v tomto prieskume potvrdila, že nevidí nič zlé na tom, keď po dofajčení cigarety na verejnosti ohorok odhodí na zem, do kanála alebo na trávu.

Iný reprezentatívny prieskum v 11 krajinách ukázal, že každý ôsmy dospelý fajčiar nepovažuje odhodenie ohorku na zem za znečisťovanie a myslí si, že je to „normálny spôsob“ likvidácie tohto odpadu. Mnohí fajčiari navyše žijú v mylnej predstave, že ohorok je vyrobený z papiera či bavlny.

Problém so znečistením v posledných rokoch ešte viac zhoršilo používanie elektronických cigariet. Aj tie sú z veľkej časti vyrobené z plastu.

Cigaretovník, ktorý nevyrastie

Slovenské združenie pre značkové výrobky aktuálne spustilo iniciatívu, ktorá má motivovať dospelých fajčiarov k zmene správania a k správnej likvidácii ohorkov s názvom Cigaretovník. Cigaretový filter obsahuje plasty, netreba ho preto odhadzovať na zem, ale do zmiešaného komunálneho odpadu.

Iniciatívu Cigaretovník, ktorú spustilo Slovenské združenie pre značkové výrobky, zastrešujú štyri najväčšie tabakové spoločnosti na Slovensku. Jej myšlienkou je pripomenúť fajčiarom, že ohorok nepatrí na zem, pretože z neho žiadny cigaretovník nevyrastie.

„Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť nápaditú iniciatívu, ktorá zmení správanie spotrebiteľov smerom k ochrane životného prostredia. Pripájame sa k verejnému záujmu a chceme urobiť maximum, aby došlo k zníženiu tohto odpadu na Slovensku,” hovorí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky Ľubomír Tuchscher.

Ohorky končia v spaľovni

Znečistenie ohorkami trápi väčšinu krajín a Slovensko nie je výnimkou. Momentálne jediným správnym spôsobom nakladania s týmto odpadom je ich odhadzovanie do zmiešaného komunálneho odpadu.

Vo veľkých mestách skončia v spaľovni, kde svojím zložením podporujú horenie. Podľa župana Bratislavského kraja Juraja Drobu sa environmentálne povedomie na Slovensku za posledných 30 rokov posunulo.

„Tak ako v minulosti často nebol problém odhodiť niečo na zem, dnes by to už s plastovými fľašami alebo plechovkami urobil málokto. Na cigaretové ohorky však zatiaľ nie sme takí citliví. Už len to, že ohorok hodíme do kanalizácie, vnímame tak, že aspoň nie je neporiadok na ulici. Ten ohorok však skončí niekde v Dunaji a rozkladá sa tam dlhé roky. Osveta je dobrá, otvára ľuďom oči,“ skonštatoval župan Droba.

Hlasovacie búdky plné ohorkov

Motivovať fajčiarov hádzať ohorky do koša sa pred časom pokúsili vo viacerých slovenských mestách. V Prievidzi, Nitre, Považskej Bystrici, Košiciach a Senci v spolupráci s občianskym združením Civita Center umiestnili netradičné „cigaretové hlasovacie búdky“, v ktorých mohli fajčiari hlasovať odhodením cigaretového ohorku.

Anketové otázky boli pritom veľmi kontroverzné. V Prievidzi hlasovali, či sú lepší domáci basketbalisti alebo ich rivali z Handlovej, v Nitre si zas vyberali, či je lepšia kapela Desmod alebo Horkýže Slíže.

V Prievidzi takto miestni basketbalisti porazili rivalov zo susednej Handlovej. Namiesto hráčov na palubovke však tento súboj rozhodli miestni fajčiari vhodením cigaretového ohorku do špeciálne upravenej nádoby umiestnenej na Námestí slobody.

Podľa hovorcu radnice Michala Ďurejeho živelné odhadzovanie cigaretových ohorkov znamená pre Prievidzu problém. Najčastejšie nachádzajú ohorky pri vstupe do obchodných centier v centre mesta, pri športovej hale alebo zimnom štadióne.

„Špeciálne odpadkové koše nemáme na všetkých kritických miestach. V priestore, kde sa hlasovací kôš nachádza, je prostredie relatívne čisté. Situácia s čistotou okolia je v tomto priestore výrazne lepšia,“ hovorí Michal Ďureje.

„Inšpirovali sme sa experimentom zo zahraničia. Prvý kôš sme umiestnili v Prievidzi, kde sa počet ohorkov na zemi znížil o 74 percent. Motivovalo nás to pokračovať a umiestnili sme koše aj v iných mestách,“ hovorí Margaréta Zatkalík z občianskeho združenia Civita Center.

Úspešnosť projektu sa pohybovala počas testovania až do 75 percent.

„Aj po ukončení projektu mali mestá k dispozícii kôš, aby mohli v tomto projekte pokračovať. Mnohé samosprávy dokonca chceli viacero košov, aby bol vplyv na čistotu verejných priestranstiev väčší,“ dodala Zatkalík.

V Nitre Desmod proti Slížom

Podobnú skúsenosť majú aj v Nitre.

„Aj u nás je množstvo nezodpovedných ľudí, ktorým absolútne nezáleží na svojom okolí a po dofajčení sú schopní odhodiť ohorok priamo na chodník. Vidíme to hlavne na trase medzi tržnicou a autobusovou stanicou, ale tiež na autobusových zastávkach, a to nielen v centre, ale aj na sídliskách. Neporiadok pravidelne upratuje naše Stredisko mestských služieb,“ prezrádza hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

V Nitre pritom platí na zastávkach MHD zákaz fajčenia. V ich blízkosti sú umiestnené smetné nádoby so špeciálnou časťou, do ktorej môžu fajčiari odhodiť ohorky bez toho, aby riskovali, že sa vznieti celá nádoba.

„Akákoľvek aktivita, ktorá pomôže k čistejšiemu mestu, je pre nás prínosom a sme za ňu vďační. Treba si však uvedomiť, že nádoba na ohorky, v ktorej ľudia pri odhodení cigarety zároveň hlasujú, či je lepšou nitrianskou kapelou Desmod alebo Horkýže Slíže, je iba jedna a je umiestnená v centre mesta pri Priore. Fajčiar, ktorý si zapáli čo i len o kúsok ďalej, určite nebude pre odhodenie ohorku chodiť desiatky či stovky metrov,“ dodáva hovorca mesta Nitra.

