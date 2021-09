Lipšic: Vyšetrovatelia NAKA sú obvinení, lebo si poctivo robili svoju prácu

Štyria vyšetrovatelia NAKA z tímu Očistec – Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašina, ako aj dočasne poverený šéf policajnej inšpekcie Peter Scholtz skončili vo väzbe. Rozhodol o tom Okresný súd Bratislava III. Pokračuje tak boj tímu Očistec a tzv. antitímu na policajnej inšpekcii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Premiér Eduard Heger po zasadnutí bezpečnostnej rady oznámil zriadenie odbornej pracovnej skupiny, ktorá má riešiť obnovu dôvery v právny štát.

O sporoch medzi vyšetrovateľmi NAKA a policajnou inšpekciou a o tom, aký má vzťah s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, hovorí v rozhovore pre SME špeciálny prokurátor DANIEL LIPŠIC.

Daniel Lipšic funkciu špeciálneho prokurátora zastáva od februára 2021,

v rokoch 2010 až 2012 bol ministrom vnútra,

v rokoch 2002 až 2006 bol ministrom spravodlivosti,

v rokoch 1998 až 2012 bol členom strany KDH,

v roku 2012 spoluzaložil politický subjekt s názvom Nová väčšina (NOVA),

NOVA šla do volieb v roku 2016 spoločne s OĽANO, keď sa Lipšic stal poslancom NR SR.

Ako by ste obyčajnému človeku vysvetlili, čo sa stalo tým, že súd zobral do väzby vyšetrovateľov tímu Očistec?

Domnievam sa, že jedným z cieľov akcií nedávnych dní a rôznych vyjadrení je, aby boli ľudia zmätení. Aby nevedeli, kde sa nachádza pravda, kto je na akej strane, aby si povedali, že už je to také komplikované a zmätočné, že nie je potrebné a možné dianie sledovať. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť chaos.

Vyšetrovacím tímom, ktoré boli zriadené v NAKA, sa podarilo viesť trestné stíhania v korupčných a ekonomických trestných činoch, ktoré smerujú na najvyššie miesta v spoločnosti – či v politike, justícii alebo v podnikateľskej sfére.

Je prirodzené, že osoby, podozrivé alebo už obvinené, sa bránia akýmkoľvek spôsobom. Ide im v princípe o všetko, o slobodu a majetok. Žiaľ, v niektorých orgánoch presadzovania práva majú spriaznených ľudí, ktorých cieľom je zabrzdiť alebo zastaviť vyšetrovanie korupčných a ekonomických káuz.

Je zjavné, že také závažné kauzy a podozrenia neboli predmetom trestného stíhania tridsať rokov, jednoducho nikdy. Teraz to tak je a reakcia je veľmi silná.

Stojíme proti obrovskej presile, a to nielen podozrivých, obvinených, ich advokátov, ich médií, ich kontaktov – s tým počítame. Ale, bohužiaľ, aj vo vzťahu k niektorým orgánom presadzovania práva, ktoré na nás „pália zozadu“.

Sme v prvej línii. Nesťažujeme sa na to, ale očakávali by sme, že napríklad s orgánmi presadzovania práva vrátane Slovenskej informačnej služby (SIS) budeme na jednej strane.

Napríklad s Krajskou prokuratúrou v Bratislave?

To nechcem bližšie komentovať. Aj keď musím povedať, že krajská prokuratúra o mojej osobe opakovane uvádzala nepravdivé informácie, aj v návrhu na vzatie do väzby či vo vzťahu k vyšetrovateľom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Inšpekcia v obvineniach odkryla karty, manipuláciu káuz neodhalila Čítajte

Je to lajdáctvo alebo zámer?

Nechcem to verejne komentovať. Povedal by som, že ja osobne, ale aj moji kolegovia, prokurátori špeciálnej prokuratúry, máme eminentný záujem nebyť v sporoch, robiť si svoju prácu. Boli by sme radi, keby nás nechali robiť si svoju prácu.

Naša práca je v takmer každom jednom prípade potvrdzovaná súdmi vrátane Najvyššieho súdu. Boli by sme radi, keby aspoň nemarili našu prácu, ak už nemáme veľkú podporu v týchto zložkách.

Poviem to na príklade vyšetrovateľov vo väzbe. Oni možno pätnásť rokov robili na najzávažnejšej organizovanej trestnej činnosti. Vďaka nim sú odsúdené mnohé hrubokrké mafiánske skupiny.

Sú to ľudia, ktorí pracujú možno za dva až dva a pol tisíca mesačne, majú hypotéky, deti, rodiny. Nemajú žiadne vily ani na Floride, ani na Slovensku, žiadne haciendy, ktoré sme videli, keď sa zatýkali bývalí vysokí predstavitelia Policajného zboru. Nasadzovali svoj krk v práci, ktorú podľa môjho presvedčenia robili zákonne.

Mohlo sa stať, že vyšetrovatelia urobili chyby a interpretuje sa to ako manipulovanie?

Poviem to na jednom zo skutkov. Tvrdí sa, že vyšetrovateľ Ďurka mal nepresne zapísať v priamej reči výsluch Csabu Dömötöra.