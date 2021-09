Peter Išpold: Vďaka plávaniu som sa postavil na nohy

Peter Išpold získal zlato v plávaní na špeciálnej olympiáde pre intelektuálne znevýhodnených športovcov.

24. sep 2021 o 18:39 Zuzana Kovačič Hanzelová, Barbora Paľovčíková

Len nedávno sa stal majstrom sveta v unifikovanom spoločenskom tanci. Venuje sa však aj triatlonu a je ambasádorom športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.

O tom, ako sa na športovcov s intelektuálnym znevýhodnením pozerá on a verejnosť či o ich postavení hovoria pre SME športovec PETER IŠPOLD a jeho trénerka YVETTA MACEJKOVÁ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Máte široký záber - šport aj tanec. Ako ste sa k tomu dostali?

Peter Išpold (PI): Moja cesta k športu bola veľmi prirodzená. Plávanie ma aj naučilo chodiť. Vďaka plávaniu som sa postavil na nohy.

Peter Išpold pochádza zo Stupavy

je ambasádorom športovcov s intelektuálnym znevýhodnením

je majstrom sveta v unifikovanom spoločenskom tanci špeciálnych olympiád

na Svetových hrách špeciálnych olympiád v Abú Zabí v roku 2019 získal v plávaní striebornú a bronzovú medailu

Prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD. je pedagogičkou na Katedre športov v prírode a plávania Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) v Bratislave

špecializuje sa na športové plávanie

je vedúcou sekcie plávania vo Vysokoškolskom športovom klube na FTVŠ UK

A ako ste sa dostali k tancu?

PI: Tanec mi pomáha spevniť telo, ruky a nohy. Pomáha mi aj pri držaní tela. V rámci triatlonu mi pomáha, aby som mal pevné držanie.

Koľko športov vlastne robíte?

PI: Tanec, plávanie, teraz som začal nový šport, triatlon. V triatlone je všetko "v kope" - plávanie, bicyklovanie aj beh, všetko v jednom. Triatlon som teda začal robiť ako vrchol svojho pôsobenia v športe.

Pani Macejková, ako vyzerá váš tréning na špeciálnu olympiádu?

Yvetta Macejková (YM): Na fakultu telesnej výchovy k nám chodia plávať traja plavci. Jeden s Downovým syndrómom, jeden s detskou mozgovou obrnou a Peter.

Tým, že tvoria výborný kolektív, relatívne vyrovnaný výkonnostne aj vekovo, tréning môže byť homogénnejší. Celkový objem na plávaní je zhruba do dvoch kilometrov, podľa toho, aký je čas.

Tréning je relatívne všestranný, lebo vždy je to o technike. Vždy to musí byť aj zábava aj kondícia. Aby sa so športovcom pracovalo po každej stránke. Je to ako bežný tréning, niekedy lepšie, niekedy horšie.

Aký to bol pocit vyhrať majstrovstvá sveta v unifikovanom spoločenskom tanci?

PI: Bol to veľmi silný, fantastický pocit. Keď sme sa posúvali na stupeň víťazov, zastavil sa mi dych a vyhŕkli mi slzy od šťastia.

“ "Niekedy nás od seba odstrkujú, berú nás ako menejcenných. Niekedy mám pocit, že si o sebe myslia, že sú lepší." „ Peter Išpold o predsudkoch k ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením

Viete si z vašich aktivít vybrať, ktorá vás baví viac?

PI: Baví ma všetko. Na každom tréningu sa cítim výborne, je tam veľa zábavy a skvelých trénerov.

Pomáha športovcovi kombinácia športu a tanca?