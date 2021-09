V niektorých okresoch na západe hrozia búrky

V okresoch Bratislava a Senec platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami do piatka do 8.00 h.

16. sep 2021 o 18:59 TASR

BRATISLAVA. V niektorých okresoch na západnom Slovensku hrozia od večera búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

V okresoch Bratislava a Senec platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami od 18.00 h do piatka do 8.00 h. V okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta od 19.00 h do piatka do 8.00 h.

"S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia.

Výstraha pred dažďom platí v piatok od 8.00 do 20.00 h v niektorých okresoch Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.