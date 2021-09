O štátnej skúške v pozastavenom študijnom programe rozhodne akreditačná agentúra

Účinnosť má novela nadobudnúť od januára 2022.

17. sep 2021 o 11:55 TASR

BRATISLAVA. Legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom programe, ktorý pozastavila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, sa upraví.

Agentúra po novom bude môcť na základe závažnosti rozhodnúť, či umožní vysokej škole záverečné skúšky v študijnom programe, alebo či doň len nebude môcť prijímať študentov.

Zabezpečovanie kvality školstva

Poslanci Národnej rady v piatok schválili opozičnú novelu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorú predložili poslanci Smeru Jozef Habánik a Dušan Jarjabek.

Novelu podporilo 127 zo 135 prítomných poslancov.

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy a slov jej autorov vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, ak jeho uskutočňovanie agentúra pozastaví, a to aj napriek tomu, že zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu.

"Agentúra bude rozhodovať o tom, či VŠ bude môcť prijímať uchádzačov o štúdium, alebo bude môcť konať štátnu skúšku v prípade, že sa rozhodne pozastaviť príslušný študijný program. A to preto, by sme ošetrili závažnosť pochybenia VŠ pri pozastavení študijného programu," ozrejmil Habánik.

Vysvetlil, že pri bežnom nedostatku nebude môcť škola prijímať nových uchádzačov o štúdium, ale jej študenti budú môcť svoje štúdium dokončiť. Ak by však išlo o výrazný nedostatok, ktorý by podľa slov Habánika viedol napríklad k nesúladu v profile absolventa, teda by nastal rozpor medzí národným kvalifikačným rámcom a profilom absolventa, vtedy agentúra neumožní štátnu skúšku v odbore.

Habánik dodal, že v tomto prípade bude musieť škola najprv odstrániť zistené nedostatky, a až potom bude môcť v študijnom programe konať štátnu skúšku.

Podpora OĽANO

Schváleným pozmeňujúcim návrhom k novele sa tiež upraví lehota, v ktorej má SAAVŠ rozhodnúť, alebo sa vyjadriť ku konaniu. Zmení sa z lehoty "do 180 dní" na "do jedného roka".

V zákone ostane možnosť agentúry lehotu jedenkrát predĺžiť o 30 dní a túto skutočnosť oznámiť účastníkovi konania. Novelizácia sa dotkne aj ustanovení týkajúcich sa zrušenia habilitačného a inauguračného konania. "Niektoré procesy výrazne zjednodušujeme pre vysokú školu," doplnil Habánik.

Podporu návrhu už počas diskusie deklaroval aj predseda školského výboru Richard Vašečka (OĽANO).

"Chcem povedať aj za výbor, aj za poslanecký klub, že tento návrh zákona podporujeme, podporujeme aj pozmeňujúci návrh, ktorý môže pomôcť študentom. Bol dobre vyrokovaný aj s akreditačnou agentúrou. Sú to také drobné veci, ktoré idú naprieč politickým spektrom, nie sú koaličné alebo opozičné, ale sú dobré, aby pomohli vzdelávaniu," uviedol.

Novelizácia má podľa Vašečku zariadiť, aby sa za prípadné chyby v študijných odboroch netrestali študenti, ktorí splnili všetko, čo splniť mali.