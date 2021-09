Pellegrini vyzýva Smer na odvolávanie vlády a Kollára na odchod z koalície

Strane chýba desať podpisov na iniciovanie mimoriadnej schôdze.

17. sep 2021 o 13:14 TASR

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Národnej rady a expremiér Peter Pellegrini vyzval opozičný Smer, aby dodal chýbajúcich desať podpisov poslancov pod návrh na iniciovanie mimoriadnej schôdze s cieľom vysloviť nedôveru vláde SR.

Na piatkovej tlačovej konferencii tiež vyzval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby so svojím hnutím opustil koalíciu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na premiéra Eduarda Hegera a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) apeloval, aby prestali urážať poctivých ľudí a ospravedlnili sa slušným vyšetrovateľom či prokurátorom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Smer podal ďalší návrh na odvolanie Mikulca Čítajte

"Opozícia si musí trúfnuť na odvolávanie celej vlády," vyhlásil Pellegrini s tým, že jeho poslanci vyzbierali 20 podpisov na mimoriadnu schôdzu. Ak im Smer chýbajúcich desať nedodá, bude to podľa Pellegriniho musieť vysvetľovať ľuďom.

Pripomenul, že ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) chcel Smer odvolávať už trikrát, no bezvýsledne, a napriek tomu to navrhuje opäť. Aktuálna závažná situácia v silových zložkách však podľa Pellegriniho prekračuje rámec jedného rezortu a v každej inej krajine by už padla celá vláda.

Vzhľadom na situáciu a obvinenia niekoľkých vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry pripomenul vyjadrenia Borisa Kollára v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovaní, že ak bude nezákonnosť pokračovať, vo vláde nebude.

"Vládna koalícia visí na šnúrkach Borisa Kollára. Boris Kollár má šancu zbaviť Slovensko tohto marazmu, zbaviť Slovensko Igora Matoviča," podotkol a odkázal mu, že národ sa naňho nebude hnevať za povalenie vlády, ale naopak.

Pellegrini sa tiež ohradil voči slovám premiéra a Matoviča o mafii, ktorá sa mala infiltrovať do bezpečnostných zložiek. Pýta sa, koho tým mysleli, či celú generálnu prokuratúru, vyšetrovateľov, inšpekciu ministerstva vnútra alebo súdy, ktoré rozhodovali o väzbe v prípade nedávno obvinených vyšetrovateľov NAKA.

Opätovne poukázal na uznesenia o vznesení obvinení voči nim, ktoré podľa neho hovoria o manipulovaní káuz.

Expremiér dodal, že keby bol v takejto situácii na mieste Hegera, okamžite by odvolal ministra vnútra.

Pellegrini by podľa vlastných slov menoval miesto neho do funkcie Denisu Sakovú (nezaradená), ktorá by vymenila aj policajného prezidenta. Ten by mal následne podľa Pellegriniho poveriť niekoho riadením NAKA a ďalších zložiek, jasne povedať, ako sa bude riadiť vnútorná hierarchia polície a všetky procesy.