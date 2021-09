Iránska komička skúšala byť Slovenkou. Bol to krok vedľa

Biela noc v uliciach Bratislavy. Najkrajší park na Slovensku. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

17. sep 2021 o 16:08 The Slovak Spectator

1. Slovenská jazzová speváčka na svoj nový album zaradila aj slovenské ľudovky. Piesne v anglickej verzii vznikli v spolupráci s afro-americkým hudobníkom: Slovak folk songs translated into American jazz

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. Aj keď geopoliticky patrí Slovensko na západ, niektorých to ťahá viac na východ. Môže za to aj neopatrnosť voči geopolitickým rizikám, ktorou sa ľudia na Slovensku vyznačujú: Slovaks are blind to geopolitical risks

3. Počet infikovaných bude stúpať ešte minimálne niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť v tretej vlne pandémie na Slovensku a ako sa najlepšie chrániť: Slovakia braces for third Covid wave as Health Ministry warns of infection peak in October

4. Kolíkovej stoličkou zatrasie koalícia jedine ak niekto z partnerov bude chcieť pád vlády a predčasné voľby, hovorí analytik. Konečné rozhodnutie ešte nepadlo: Coalition yet to decide on the justice minister. Kolíková should stay, experts say

5. Dva týždne a tri víkendy. Festival Biela Noc pozýva ľudí do ulíc, tentokrát ho organizátori naplánovali tak, aby mu nemohla ublížiť ani korona: Bratislava is ready for White Night. Here's all you need to know

6. Slovenský film Cenzorka ocenili na filmovom festivale v Benátkach. Historický úspech režiséra Petra Kerekesa a slovenskej kinematografie ako takej: Historic success: Slovak film awarded at Venice Film Festival

7. Umelá inteligencia môže pomôcť bankám aj nemocniciam. Čo musí spraviť Slovensko, aby ju dokázalo využívať viac a lepšie? AI has potential for the future. Slovakia just needs to use it

8. Návšteva na Luníku a ospravedlnenie židovskej komunite. Zahraničné médiá si všímali pápežovu návštevu na Slovensku: Papal visit a sign of Roma's inclusion despite "problematic optics"

9. Najkrajší park Slovenska nenájdete v Bratislav, treba sa vybrať na sever: Slovakia has found its most beautiful public park. Dogs love it too

10. Na Slovensko prišla v puberte. Pokúšala som sa stať Slovenkou, ale bol to krok vedľa, hovorí iránska komička, ktorá nemá problém so slovenským humorom: Iranian comedian: I tried to be Slovak. It was a move in the wrong direction

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.