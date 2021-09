Úrad pre správu zaisteného majetku už spravuje autá aj nehnuteľnosti

Úrad má tiež podiely v obchodných spoločnostiach.

20. sep 2021 o 11:13 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre správu zaisteného majetku doposiaľ spravuje sedem automobilov, 17 nehnuteľností a v šiestich prípadoch peňažné prostriedky na bankových účtoch. Úrad má tiež podiely v obchodných spoločnostiach.

Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti vo svojom profile na sociálnej sieti.

Úrad je vyťažený

Nový úrad začal naplno fungovať od 1. augusta. Jeho úlohou je po rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní či súdov spravovať majetok pre štát.

„V priebehu augusta sme prevzali zaistený majetok rôzneho druhu a ukazuje sa, že tej práce bude mať úrad dostatok,“ povedal riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku Ján Kmeť. Zdôraznil, že majetok si vyžaduje osobitný prístup jednotlivých správcov.

„Poviem príklad. Motorové vozidlá, ktoré máme zaistené, tak u tých musíme zachovať ich hodnotu, to znamená, ak je to možné, zachovať ich v takej hodnote, v akej sme ich prebrali. Musíme udržiavať technický stav, aby tie vozidlá boli v pojazdnom stave, skrátka, aby sme udržali ten stav, v akom sme ich prevzali. To sa týka aj nehnuteľností, týka sa to aj ostatného druhu majetku,“ vysvetlil Kmeť.

Zaistený majetok trestne stíhaných osôb

Úrad, ktorý úzko spolupracuje s políciou, prokuratúrou a súdmi, je podľa Kmeťa významným nástrojom v boji proti korupcii.

„Podieľame sa aj na tom, aby sa zabraňovalo legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Z našich veľmi krátkych skúseností môžeme povedať, že skutočne príslušné orgány zaisťujú majetok osôb, ktoré páchajú trestné činnosti. Tento majetok je niekedy aj vo veľkom rozsahu, to znamená, že častokrát sa postihuje celý majetok osôb, ktoré sú obvinené alebo obžalované z trestnej činnosti,“ dodal Kmeť.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti doplnila, že zaistenie majetku páchateľov trestnej činnosti je jeden z najpodstatnejších kľúčov v boji proti korupcii a proti obohacovaniu sa na úkor štátu.

„Potvrdzuje sa, že zriadenie tohto úradu bol dobrý krok a že ide o veľmi dôležitú inštitúciu pre sfunkčnenie a zefektívnenie zaisťovania majetku, ktorý pochádza z trestnej činnosti, alebo je určený na jej páchanie,“ uzavrela.