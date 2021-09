Pre SaS je neprijateľné, aby boli novinári sledovaní a odpočúvaní (reakcie)

Reakcie na trestné stíhanie novinárov z Denníka N.

20. sep 2021 o 13:12 (aktualizované 20. sep 2021 o 13:29) SITA

BRATISLAVA. Vyšetrovateľ z okresného policajného riaditeľstva Bratislava III. František Spusta obvinil Moniku Tódovú a Konštantína Čikovského z Denníka N z ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Podľa Trestného zákona im hrozí ročné väzenie.

Denník N doplnil, že za obvinením stojí trestné oznámenie bývalého novinára a príslušníka Slovenskej informačnej služby Petra Tótha.

Tu sú reakcie politických strán a organizácií.

Roman Foltín (SaS, člen parlamentného výboru pre kultúra a médiá)

„Čoraz viac sa hovorí, že sledovaní a odpočúvaní môžu byť aj niektorí novinári, ktorí pracujú na citlivých kauzách. Je neprijateľné, aby sme bránili novinárom vykonávať ich prácu slobodne a zasahovali do ich práva nezverejniť zdroj svojich informácií. Budem požadovať predvolanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča na rokovanie mediálneho výboru. Je nevyhnutné, aby sme aj týmto krokom prinavrátili dôveru v právny štát a tajná služba na Slovensku nepôsobila ako štát v štáte."

Zuzana Petková (riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu)

"Štyri roky po vražde novinára sa naša spoločnosť vrátila tam, kde bola. Štátna moc opäť zastrašuje novinárov. Útoky (verbálne aj iné) v minulosti vytvorili atmosféru, ktorá viedla k zavraždeniu Jána a Martiny. Nesmieme dopustiť, aby sa to opakovalo. Vláda sľúbila vačšiu ochranu novinárom. Namiesto nej tu máme opäť ich trestné stíhanie."

Ivan Štefanec (europoslanec KDH/EPP)

"Novinárov nemožno trestať za ich prácu. Sloboda slova a novinárskej práce je jedným z pilierov demokracie a nemožno ich trestať a prenasledovať len za to, že si plnia svoje poslanie. Bez poctivej novinárskej práce by v minulosti ostalo na Slovensku neodhalených množstvo závažných káuz. Často pri tom riskujú aj svoje životy. Obvinenie novinárov z Dennika N považujem za ďalšie z radu zastrašovaní. Sloboda médií je v Európskej únii vysoko rešpektovaná a každý prípad stíhania novinárov musí byť riadne opodstatnený a preskúmaný."

Vladimíra Marcinková (klub SaS, predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti)

"Ktokoľvek zastrašuje novinárov, siaha na to najvzácnejšie, čo novodobé Slovensko má, a to na demokraciu a slobodu. A ja chcem žiť v krajine, kde budú tieto hodnoty prítomné aj pre moje deti a ich deti, preto stojím za slobodnou žurnalistikou.“

Ondrej Dostál (poslanec za SaS)

"Denník N a ďalšie médiá od začiatku dôkladne a podrobne informovali o priebehu vyšetrovania úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Napĺňali tým podľa neho základnú úlohu médií v slobodnej a demokratickej spoločnosti informovať o veciach verejného záujmu. Zverejňované informácie rozkrývali pozadie nielen tohto odporného trestného činu, ale aj charakter celého oligarchicko-korupčného systému, ktorý na Slovensku existoval za vlád Smeru. Je nehorázne, aby novinári boli trestne stíhaní za to, že si robili svoju prácu.“

Veronika Remišová (predsedníčka Za ľudí)

"Zápas za očistu Slovenska a za právny štát je mimoriadne dôležitý práve v tejto dobe. To, že generálna prokuratúra zakázala prítomnosť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica na medzirezortných aktivitách mimo prokuratúr, vrátane účasti na pracovnej skupine Bezpečnostnej rady ako aj na pracovnej skupine k zmene paragrafu 363, stíhanie vyšetrovateľov, ktorí vyšetrujú korupciu na najvyšších miestach v policajnom zbore a najnovšie aj obvinenia novinárov sú súčasťou tohto zápasu. Nikto nečakal, že zápas bude ľahký, no práve preto sú kľúčové riešenia, ktoré posilnia právny štát tak, aby sa systém spravodlivosti nedal zneužívať ani oligarchami, ani mafiou a ani politikmi. Takýchto systémových opatrení sa najviac bojí Robert Fico a jeho skupina, preto vyvíjajú obrovské úsilie na spochybnenie a zablokovanie všetkého, čo by narušilo roky budovaný systém “našich ľudí.”

Kristián Čekovský (OĽaNO)

„Z doposiaľ zverejnených informácií mám dojem, že môže ísť o účelové obvinenie. Došlo k nemu po troch rokoch, tesne predtým, ako bol tento "prečin" premlčaný a navyše sa tak stalo napriek tomu, že polícia obvinenie už raz odmietla. Zároveň sa tak deje v čase, keď títo novinári informujú o vyšetrovaní viacerých korupčných káuz a kriticky sa vyjadrujú aj ku bratislavskej krajskej prokuratúre, ktorá obvinenie teraz vzniesla."

Natália Milanová (ministerka kultúry, OĽaNO)

„Slovensko bolo za posledných 10 rokov pod vplyvom oligarchickej chobotnice a preto ma neprekvapuje, že tento mafiánsky systém sa bráni ako sa len dá. Novinári musia mať väčší stupeň ochrany, ak majú prinášať investigatívne spravodajstvo a nesmú sa báť poukázať na zločiny, ktoré sa dejú v tomto štáte. Monika T. spravila pre boj s korupciou viac ako niektoré štátne orgány."

Jaroslav Naď (minister obrany, OĽaNO)

"Obvinenie novinárov je neprijateľné. Kým Peter ‚Ďateľ‘ Tóth zjavne páchal trestnú činnosť v prospech Kočnera a spol., naďalej sa vyhráža kadekomu po sociálnych sieťach a uráža a osočuje, a pritom si behá na slobode, tak novinári, ktorí dlhodobo bojujú proti korupcii a za spravodlivosť na Slovensku, sú nezmyselne obvinení.“