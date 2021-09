Po odchode Sme rodina by koalícii chýbal jeden hlas. Valášek ho negarantuje

Ďalší poslanec Miroslav Kollár viackrát nepodporil lídra Sme rodina.

20. sep 2021 o 14:19 SITA

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska (PS) zatiaľ nepovedal, či by za vopred dohodnutých podmienok podporil vládu po prípadnom odchode Sme rodina z vládnej koalície.

Ako povedal Valášek, žiadny bianco šek podpisovať nebude. Svoj postoj oznámi v utorok 21. septembra.

Valášek by s koalíciou automaticky nehlasoval

O koalícii bez Sme rodina hovoril cez víkend líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič, ak by Sme rodina blokovala „očistný proces“. Po odchode Sme rodina, by koalícia mala 75 hlasov v parlamente. Chýbal by jej tak jeden hlas potrebný na väčšinovú podporu vlády premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

„Ešte stále máme nejaké diskusie vo vnútri strany aj s koalíciou. Už druhý deň sa tomu venujeme aj s konverzáciou s Eduardom Hegerom. Pripomínam, že PS nie je súčasťou koalície, nie je v parlamente. Bianco šek si dávali navzájom iba členovia koalície, my v koalícii nie sme,“ uviedol Valášek.

Miroslav Kollár nepodporuje lídra Sme rodina

Ďalší nezaradený poslanec Miroslav Kollár (Spolu) povedal, že podporu vlády si vie predstaviť, ale musia sa o tom ešte rozprávať v strane.

Od začiatku sa vymedzoval voči Borisovi Kollárovi, nepodporil jeho voľbu za predsedu parlamentu a bol za jeho odvolanie pre jeho diplomovku.

„Je preto prirodzené, že ak by bola reálna šanca na vládu bez Borisa Kollára s dlhodobejšou perspektívou, ktorá by umožnila urobiť reálnu očistu bezpečnostných orgánov a zabránila rýchlemu návratu politicko-mafiánskych a extrémistických štruktúr k moci, ako individuálny poslanec si viem takúto podporu predstaviť. Samozrejme, o definitívnej podpore a podmienkach sa musíme baviť vnútri strany Spolu,“ priblížil.

Poslanci Kollár aj Valášek sa do parlamentu dostali na kandidačnej listine strany Za ľudí. Tento rok koncom zimy vystúpili zo strany Za ľudí a stali sa nezaradenými poslancami. Koalíciu opustili po kritike vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri zvládaní pandémie.