Dobré ráno: Vojna v štáte pokračuje, už si trúfnu na novinárov

Útok na novinárov je útokom na každého.

20. sep 2021 o 23:01 Tomáš Prokopčák, Beata Balogová, Kristína Janščová, Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=6pjd4-10e512a-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Polícia sa znovu pustila do novinárov. V čase vojny v jej zložkách obvinili novinárov Denníka N, že mali vraj prezradiť utajovanú informácie a ohroziť tak Kočnerovho kamaráta Petra Tótha.

Toho Tótha, ktorý sám pred vraždou Jána Kuciaka sledoval slovenských novinárov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stíhanie novinárov pritom už raz zastavili, príkaz na obnovenie vydala zase bratislavská prokuratúra. Generálna prokuratúra chce toto rozhodnutie preskúmať.

Je to teda pomsta? Prečo je stíhanie novinárov takým problémom a čo sa to vlastne deje v posledných dňoch na Slovensku sa Tomáš Prokopčák pýta šéfredaktorky denníka SME Beaty Balogovej.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Premiér Eduard Heger nevylúčil vládu bez Sme rodina. Vedel by si ju predstaviť, napríklad, s podporou nezaradených poslancov. Heger to pripustil v pondelok na tlačovej konferencii.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je vinný. Rozhodol o tom včera súd, Kováčik bol obžalovaný zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a tiež zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti. Súd ho odsúdil na štrnásť rokov väzenia a prepadnutie majetku. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

Laboratória zistili, že na Slovensku v auguste prakticky úplne dominoval delta variant koronavírusu. Tvoril totiž takmer 99 percent otestovaných vzoriek, vedci prekontrolovali viac ako tisíc prípadov.

V Česku už začínajú ľuďom posielať esemesky o očkovaní treťou dávkou. Má posilniť odolnosť proti nákaze a vážnemu priebehu ochorenia: očkovanie sa týka najmä zdravotníkov a rizikových seniorov. Do konca mesiaca by na tretiu dávku malo mať nárok zhruba 40-tisíc ľudí.

Voľby v Rusku opäť vyhrala Putinova strana Jednotné Rusko. Malo získať takmer polovicu všetkých hlasov, čo znamená mierny pokles jej popularity. Trojdňové voľby pritom sprevádzalo zatýkanie, volebné podvody aj cenzúra.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je trochu viacrozmerné: jednak je ním klasika najklasickejšia, kultové sci-fi Duna od Franka Herberta. Posledných niekoľko týždňov sme tento román spoločne čítali v našom rovnomennom podcaste a... no, bol to zaujímavý zážitok, špeciálne pre nás, prvočitateľov. Občas to bol boj, s autorom, s príbehom aj s postavami, boj plný interpretácií a prázdnych miest. Ale viete čo? Prečítajte si knihu, alebo si vypočujte náš podcast, kde sa o Dune rozprávame so Simonou Dulajovou a s Ondrejom Podstupkom. A... uvidíte.