Časy sa menia, reagujú politici na odsúdenie Kováčika

Bývalého špeciálneho prokurátora uznali za vinného z činnosti pre takáčovcov.

20. sep 2021 o 17:25 (aktualizované 20. sep 2021 o 18:20) TASR

BRATISLAVA. Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika odsúdil Špecializovaný trestný súd na 14-ročný nepodmienečný trest s minimálnym stupňom stráženia. Vymeral mu aj trest prepadnutia majetku.

Kováčik je vinný v prípade zasahovania do rozhodovania o väzobnom stíhaní niekdajšieho bosa takáčovcov Ľubomíra Kudličku, za čo mal zobrať úplatok.

Veronika Remišová (vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí)

Odsúdenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika je vážnym signálom pre doteraz beztrestný systém "našich ľudí". Vyhlásila to predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová s tým, že je to len prvý krok na ťažkej ceste očisty Slovenska od korupcie a na ceste k právnemu štátu.

"Súd uznal za vinného človeka, ktorý namiesto stíhania najvážnejších zločinov a korupcie spolupracoval so zločinom a korupciu páchal. Aj keď ide o dôležité rozhodnutie, boj proti systému korupcie, klientelizmu a organizovanému zločinu sa ešte len začína," uviedla Remišová.

Juraj Šeliga (podpredseda Za ľudí)

Šeliga na margo odsúdenia Kováčika uviedol, že spravodlivosť existuje a polícia, prokuratúra a súdy sú schopné odolať zásahom zvonku a spravodlivosť dosiahnuť.

"Je to veľký deň pre všetkých, ktorí túžime po napĺňaní hodnôt demokracie a právneho štátu. Dnešný deň však prináša aj trpkosť – bez ohľadu na odsudzujúci výrok musíme čeliť skutočnosti, že Dušan Kováčik bol špeciálnym prokurátorom a že sme asi jedinou krajinou, kde bol vrcholový prokurátor uznaný za zločinca. Časy sa však menia a Kováčikovo odsúdenie je toho dôkazom," povedal poslanec.

Erik Magál (obhajca Kováčika)

S rozsudkom súdu sa absolútne nestotožňujeme a podali sme voči nemu odvolanie. Neprekvapilo nás však, čo sa tu dnes udialo po tom, čoho sme boli svedkami počas jednotlivých pojednávacích dní. Vyvrcholilo to tým, že súd odmietol desiatky dôkazov obhajoby, vyhlásil Magál.

Advokát mal pocit, že súd v istých momentoch porušuje prezumpciu neviny osôb, ktoré sú dnes obžalované. Konkrétne spomenul Ľubomíra Kudličku, ktorý nebol dodnes odsúdený za členstvo v zločineckej skupine takáčovcov. „Mal som taký dojem, z toho odôvodnenia, ako keby sa na neho prihliadalo ako na vinnú osobu,“ dodal.

Michal Šúrek (prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry)

Prokurátor je spokojný s rozhodnutím, keďže sa stotožnil s argumentami prokuratúry. Neteší ho však, že bol takýto činiteľ odsúdený za závažné trestné činy.

"Krotil by som emócie aj nejaký entuziazmus. Bolo to prvostupňové rozhodnutie, s ktorým môžeme byť spokojní do toho ohľadu, že bolo stotožnené sa s našimi argumentmi. Avšak, čo ma neteší, je celá tá skutočnosť, ktorá sa odohrala, že takýto činiteľ bol zatiaľ neprávoplatne uznaný vinný z takýchto závažných trestných činov," reagoval Šúrek.

Na margo výčitky obhajoby, že skupina takáčovcov, ktorej mal Kováčik pomáhať, nebola doteraz vrátane jej šéfa Ľubomíra Kudličku odsúdená, pripomenul existenciu viacerých rozsudkov. V nich sa majú členovia skupiny alebo osoby, ktoré pre ňu pracovali, priznávať k svojej trestnej činnosti.

Sme rodina

Hnutie Sme rodina a ani jeho šéf a predseda Národnej rady Boris Kollár rozsudok nechcú nekomentovať. Dúfa však, že bolo rozhodnuté na základe relevantných dôkazov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová.

"Hnutie Sme rodina ani samotný predseda Boris Kollár nikdy nekomentovali rozhodnutia súdov. Veríme, že v prípade bývalého špeciálneho prokurátora bolo rozhodnuté na základe relevantných dôkazov," povedala Jurcová.

Daniel Lipšic

Nikto z nás nie je rád, že bývalý špeciálny prokurátor sa musel postaviť pred súd a čeliť obžalobe za závažné zločiny. Ak však chceme žiť v právnom štáte, tak zákon musí platiť pre každého, tvrdí Lipšic.

"Dnešné rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu potvrdilo dôvodnosť nami podanej obžaloby. Chcem v tejto súvislosti oceniť vysoko profesionálny výkon môjho kolegu Michala Šúreka, a to ako v prípravnom konaní, tak aj na hlavnom pojednávaní," povedal Lipšic.

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Odsúdenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika vníma OĽANO ako "dôležitý prejav nástupu spravodlivosti." Informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

Michal Šipoš

Predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO rozsudok považuje za dôležitý prejav nástupu spravodlivosti.

Šipoš poukázal na to, že hoci je dnes Slovensko svedkami rozsiahlej odvety starého systému, verí, že aj tento rozsudok je dôležitým signálom postupnej očisty Slovenska od korupcie a organizovaného zločinu.

Strana Sloboda a Solidarita

SaS vníma tento verdikt ako potvrdenie, že Dušan Kováčik je stelesnením skorumpovanosti a zlyhania právneho štátu za vládnutia Smeru.

Alojz Baránik

Kováčik je podľa Baránika stelesnením skorumpovanosti a zlyhania právneho štátu za vládnutia Smeru, uviedla pre TASR strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na pondelkový rozsudok Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

"Rozhodnutie, ktorým súd odsúdil Dušana K., ukazuje, v akom stave právneho štátu bola naša spoločnosť za vlád Roberta Fica. Skutočnosť, že Dušan K. bol opakovane zvolený za špeciálneho prokurátora, svedčí o tom, v akom prostredí korupcie sme za Fica žili a koľko práce je pred nami, aby sa zo Slovenska právny štát naozaj stal," vyjadril sa poslanec Alojz Baránik.

Robert Fico (SMER-SD)

Súdny proces s Kováčikom bol "monsterproces", vyhlásil Fico s tým, že ako prvé treba podať trestné oznámenie na samosudkyňu Špecializovaného trestného súdu Pamelu Záleskú za ohýbanie zákona.

Fico, ktorý si prišiel vypočuť rozsudok nad Dušanom Kováčik priamo na súd do Pezinka, obvinil novinárov a "zablahoželal" im za "špinavú robotu". Avizoval, že sa k prípadu vyjadrí na tlačovej konferencii.