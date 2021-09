Poslanci prerokujú transformáciu SAV a zákony o vzdelávaní

Novela chce podporiť vstup malých a stredných podnikov a SZČO do systému vzdelávania.

21. sep 2021 o 8:53 SITA

BRATISLAVA. Poslancov Národnej rady SR dnes zamestnajú novely zákonov, ktoré majú pomôcť pri transformácii Slovenskej akadémie vied (SAV).

Zákonodarci tiež prerokujú novelu zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá vychádza z požiadaviek praxe a výsledkov Národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy. Tretí rokovací deň 40. schôdze sa začína o 09:00.

O zmene právnej formy SAV sa začalo diskutovať v roku 2014. Takmer 50 ústavov SAV sa malo zmeniť na samostatne hospodáriace subjekty.

Peniaze z rozpočtu by im naďalej ostali, no zároveň by mohli začať aj obchodovať so svojimi objavmi a poznatkami.

Podľa prijatého zákona z roku 2017 mali na začiatku júla 2018 vzniknúť verejné výskumné inštitúcie. Aby sa tak stalo, potrebovali sa zapísať aj do špeciálneho registra.

Rezort školstva to vtedy odmietol a žiadal splnenie formálnych podmienok, na ktoré podľa akadémie nemal nárok.

V novele zákona o odbornom vzdelávaní sa zavádza nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra. Jeho cieľom je podporiť vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania. Zvýšiť sa má aj kvalita a atraktivita poskytovaného odborného vzdelávania a príprava v systéme duálneho vzdelávania.

Návrh zákona zavádza tiež osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách.

Cieľom je ešte viac zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania. Má to byť zabezpečené prostredníctvom podávania návrhov na nové odbory vzdelávania cez príslušné stavovské a profesijné organizácie.