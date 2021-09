Koalícia vyzvala Smer k stiahnutiu návrhu na ochranu cyklistov

Koaličný návrh má odborný charakter, opozícii stanoviská odborníkov chýbajú.

21. sep 2021 o 13:49 TASR

BRATISLAVA. Predstavitelia koalície v utorok v pléne Národnej rady (NR) SR vyzvali poslancov opozičného Smeru-SD, aby stiahli návrh novely smerujúcej k ochrane cyklistov.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) odmieta, že by šlo o preteky, kto návrh predloží skôr.

Podčiarkol, že opozícii pri novele chýbajú stanoviská kompetentných rezortov.

Hrozba zablokovania návrhu na pol roka

Naopak, Romana Tabák (OĽANO) podľa jeho slov dlhodobo pracuje na rovnakom návrhu a diskutovala aj s kompetentnými rezortmi.

Šéf parlamentu súhlasí s potrebou úpravy legislatívy, nechce však, aby sa hlasovaním o návrhu Smeru-SD téma blokovala na pol roka.

"Nebudem hlasovať za váš návrh zákona, podporujem Romanin návrh," uviedol Kollár s tým, že poslankyňa Tabák urobila "mravenčiu" prácu a konzultovala návrh s jednotlivými rezortmi a inštitúciami.

Mrzelo by ho, keby sa kvôli sporom o to, kto návrh predloží, blokovala téma novely. Argumentuje, že podľa rokovacieho poriadku nemôže parlament pol roka po hlasovaní o návrhu rokovať o ďalšom návrhu v tej istej veci.

Na zvýšenie bezpečnosti sú potrebné zmeny

Kollár považuje za potrebné prijať zmenu legislatívy tak, aby sa viac chránili cyklisti.

"V tom je veľkosť zákona, že všetci musia vedieť, že niečo musia dodržiavať. Keď sa to dostane do povedomia vodičov, že musia dodržiavať 1,5 metra vzdialenosť, tak budú do budúcna predbiehať vo väčšej vzdialenosti," skonštatoval.

Tabák vysvetlila, že o príprave vhodného znenia legislatívy už niekoľko mesiacov rokuje.

"Nie je o čom, cyklistov treba začať chrániť, treba jednoznačne urobiť zmenu," zdôraznila s tým, že v stredu 22. septembra ju čaká finálne stretnutie s políciou.

Podľa jej slov je dôležité, aby k novele dali spätnú väzbu aj kompetentné inštitúcie, rezort dopravy i vnútra. Podotkla, že sama mohla návrh predložiť už v máji bez ich súhlasu, no nebolo by to dobré.

Smer očakáva návrhy k zákonu. Nejde o politiku

Jeden z autorov novely Smeru-SD Richard Takáč deklaroval, že chce spraviť všetko preto, aby sa čo najrýchlejšie a čo najviac životov chránilo. Skonštatoval, že koalícia môže schváliť v prvom čítaní jeho návrh a v druhom sa pokojne dohodne na riešení s poslankyňou Tabák, ktorá môže predložiť pozmeňujúci návrh.

Takáč si myslí, že vymožiteľnosť navrhovaného ustanovenia je už v jeho novele a ak to môže fungovať v zahraničí, môže to fungovať aj na Slovensku. Ide podľa neho o psychologický efekt.

Spolupredkladateľ novely Dušan Jarjabek (Smer-SD) dodal, že sa treba rozprávať, ako návrh vylepšiť a čím skôr. "Toto predsa s politikou nesúvisí," dodal.

Takáč novelou navrhuje definovať minimálnu vzdialenosť na obchádzanie cyklistov na cestách aj v zákone.

Navrhuje, aby bol minimálny bočný odstup auta pri predchádzaní cyklistu na 1,5 metra na cestách mimo zastavaného územia obce a najmenej jeden meter v zastavanom území obce.

Poslanci o jeho návrhu diskutovali už v závere minulého týždňa. Viacerí koaliční poslanci, medzi nimi aj Tabák, poukázali najmä na otázku vymožiteľnosti ustanovenia.

Niektorí namietali, že súčasný stav cestnej infraštruktúry na Slovensku nie je dostatočný na to, aby sa navrhovaná vzdialenosť dodržiavala na každom úseku ciest vo všetkých regiónoch.

K tejto téme organizuje v parlamente počas dňa odbornú diskusiu aj poslanec Radovan Sloboda (SaS). Ten v utorok v pléne rovnako vyzval Smer-SD k stiahnutiu ich návrhu.